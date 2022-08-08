Emekliler dikkat! 7 bin 500 liraya yükseltildi... Bankalara promosyon çağrısı!

Emekli aylıklarında yapılan artış sonrası bankalar da harekete geçerek promosyon miktarlarını arttırdı. Bankalar promosyonları neredeyse her hafta yükseltiyor. Bir hafta önce 5 bin lirayı bulan promosyon ödemeleri 7 bin 500 liraya kadar çıktı. Kampanyalar Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. Öte yandan Sağlık-Sen'den emekli promosyonuyla ilgili açıklama geldi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Bankalarla yapılan promosyon anlaşmaları bir an önce iptal edilerek, günümüz şartlarına göre güncellenmeli, uygun yeni sözleşmeler yapılmalıdır. İl sağlık ile aile ve sosyal hizmet İl müdürlükleri başta olmak üzere yetkili sağlık ve sosyal hizmet kurumları yeni promosyon anlaşmaları için bankaları masaya davet etmelidir” dedi.

YÜKSEK ENFLASYONA KARŞI BANKALARLA YAPILAN PROMOSYON ANLAŞMALARI YENİLENMELİ

Semih Durmuş, bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarının enflasyon karşısında eridiğini, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mağdur olduğunu belirterek, “Bilindiği üzere enflasyonda yaşanan artışla birlikte kamu çalışanlarının maaşlarına da zamlar yapılmıştır. Yüksek enflasyona karşı bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarının da yenilenmesi elzem hale gelmiştir. Yeni promosyonlar 4 yıllık 35 bin liraya kadar çıkarken eski promosyonlar çok cüzi miktarlarda kalmıştır. Bankaların karı hızla artarken çalışanların promosyonları pula dönmüş durumda. Bankaların karı artarken çalışanların emeğinin değersizleşmesi kabul edilemez. Bankalarla yapılan promosyon anlaşmaları bir an önce iptal edilerek, günümüz şartlarına göre güncellenmeli, uygun yeni sözleşmeler yapılmalıdır. İl sağlık ile aile ve sosyal hizmet İl müdürlükleri başta olmak üzere yetkili sağlık ve sosyal hizmet kurumları yeni promosyon anlaşmaları için bankaları masaya davet etmelidir. Enflasyona uygun yeni promosyonlar belirlenmeli, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mağduriyeti giderilmeli” dedi.

EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?

Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve ya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan, dolmayan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BİLDİRİM

Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor. Yeni geçişlerde promosyon ödemesi maaş yattıktan sonra hesaba geçiyor. Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor

SON GÜN 31 AĞUSTOS

Promosyon ödemesinden 31 Ağustos 2022 tarihine kadar maaşını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecek. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor.