Emekliler dikkat! Bankalara promosyon çağrısı! 7 bin 500 detayı...

Emekli aylıklarında yapılan artış sonrası bankalar da harekete geçerek, promosyon miktarlarını da arttırdı. Bankalar promosyonları neredeyse her hafta yükseltiyor. Bir hafta önce 5 bin lirayı bulan promosyon ödemeleri 7 bin 500 liraya kadar çıktı. Bankaların emekli promosyon kampanyası büyük ilgi gördü. Özellikle Anadolu’daki ilçelerde şubelerin önünde yığılmalar yaşandı. Kampanyalar Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. Öte yandan Büro Memur-Sen'den emekli promosyonuyla ilgili açıklama geldi. Memur-Sen Konfederasyonu’nun 3’ncü büyük sendikası Büro Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada, yüksek enflasyon nedeniyle önceki yıllarda yapılan promosyon anlaşmaları çalışanlara büyük kayıp yaşatıyor, “Bankalar kazanıyor çalışan kaybediyor” ifadeleri kullanıldı. Eski promosyon anlaşmaları günümüz şartlarına güncellensin çağrısı yapıldı.

'MAĞDURİYET GİDERİLMELİ'

Çalışanlara ve emeklilere ödenen banka maaş promosyonlarının artan enflasyon nedeniyle güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Yazgan, “sendikamıza üye kamu çalışanlarından da promosyonların güncellenmesi konusunda haklı talepler geliyor” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yusuf Yazgan, bankaya yatan maaşlarda enflasyon nedeniyle artışlar olurken, eski enflasyon oranı ve maaş düzeyine göre saptanan promosyonlar komik düzeyde kalıyor. Promosyon sözleşmelerinin 3 yıl gibi uzun sürelerle imzalanması ve enflasyona göre ayarlamaması nedeniyle çalışanlar mağduriyet yaşıyor” diye konuştu.

Kamu kurumları ve bankalara çağrı yapan Yazgan, “Promosyonlarla ilgili yetkili sendikalarla yeniden masaya oturulmalı ve kamu çalışanlarının mağduriyeti giderilmeli” dedi.

EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?

Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve ya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan, dolmayan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BİLDİRİM

Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor. Yeni geçişlerde promosyon ödemesi maaş yattıktan sonra hesaba geçiyor. Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor

SON GÜN 31 AĞUSTOS

Promosyon ödemesinden 31 Ağustos 2022 tarihine kadar maaşını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecek. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor.