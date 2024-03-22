Emekliler dikkat, yüzde 166'yı aşan zam! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 12 bin lira yaptı: Emekli maaş promosyonunda özel bankalardan da sinyal geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." dedi. Peki özel bankaların promosyon ücretlerinde de bir değişiklik olacak mı? Konuyla ilgili detayları Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz Milliyet’e anlattı. İşte uzman ismin o açıklamaları…

KAMU BANKALARINDA PROMOSYON ARTIŞI NE KADAR OLDU?

“Burada banka promosyonu alan bir emekli aldığı ödeme ile birlikte ekstra maaş almış gibi oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması öncesinde kamu bankaları emeklilere 3.000 TL ile 8.000 TL arasında promosyon ödemeleri yapıyordu. Yapılan düzenleme ile promosyonların 8.000 ile 12.000 arasında olacağını, oran orantı kurduğumuz takdirde ise yüzde 50 ile yüzde 166,6‘ya varan bir artış yapıldığını gözlemleyebiliyoruz.

BANKALARDA PROMOSYON YARIŞI HIZLANACAK MI?

Bence olumlu bir düzenleme oldu. Ben kamu bankalarındaki promosyon güncellemesinin özel sektör bankalarına da sirayet ederek birbirini tetikleyeceğini düşünüyorum. Burada asıl olan emeklinin cebine girecek rakamın yükselmesi, refahının bir nebze de olsa yükselmesidir. Emeklilere faydalı olacağını düşünüyorum.

ÖZEL SEKTÖR MÜ, KAMU MU? PROMOSYONDA HANGİSİ DAHA AVANTAJLI?

Özellikle bir banka ismi vermek hakkaniyetli olmayacaktır. Dijital çağda bilgiye ulaşmak çok kolay oldu. Bununla ilgili akıllı telefonlar veya bilgisayarlar üzerinden emeklilerimiz küçük bir araştırma yaparak bu bilgilere ulaşabilmektedirler. Banka tercih ederken sadece promosyon rakamının yüksek olmasının dışında size sunduğu diğer hizmetlere de bakmanın daha faydalı olacağı kanaatindeyim.”

EMEKLİ PROMOSYON GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

Emekli promosyon güncellemesi, banka şubeleri aracılığı ile yapılıyor. Emekli vatandaşlar, maaş ödemesini almak istediği banka şubelerine gidip başvurularını yapabilir. Her bankanın emekliler için farklı promosyon kampanyaları bulunuyor.

NE ZAMAN ÖDENMEYE BAŞLAYACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar. 28 Mart itibarıyla da inşallah süreci tamamlanan emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." dedi.



