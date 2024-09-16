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Emekliler dört gözle ocakta gelecek zammı bekliyor... Emekli aylığı için 4 formül masada!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.09.2024 13:25
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Emekli aylığını belirleyecek enflasyon verilerinden ikisini açıklayan TÜİK sonrası ocak ayında zam bekleyen emekliler tahminleri merak etmeye başladı. Yeni yılla birilikte emekli zammı için masada 4 formül var. Peki emekli aylıkları ne kadar olacak? İşte cevabı...

Bu yıl emekli aylıklarına önce yüzde 49,25 zam yapılmış ardından yüzde 24,73 oranında zam yapılarak en düşük emeli aylığı 12 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Ocak ayına 3.5 ay kala emekliler yeni yılda ne kadar zam alacaklarını merak ederken masada 4 formül konuşulmaya başlandı.

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İŞTE O 4 FORMÜL İLE EMEKLİ MAAŞINA ZAM ORANLARI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği zam için konuşulan oranlar ise yıl sonunda belli olacak enflasyon oranına bağlı. Ocak ayında kök aylıklara, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar iki enflasyon verisi açıklandı. Peki tahminler neler? İşte cevabı...

TÜİK TEMMUZ VE AĞUSTOS AYINI AÇIKLADI!

TÜİK TEMMUZ VE AĞUSTOS AYINI AÇIKLADI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3,23, Ağustos enflasyonunu ise yüzde 2,47 olarak bildirdi.

Böylece iki aylık enflasyon yüzde 5,7 oldu, kalan 4 ayın verisi bekleniyor. Emekli zamlarına dair ise farklı tahminler var.

OVP'DE YIL SONU ENFLASYON İÇİN NE DENDİ?

OVP'DE YIL SONU ENFLASYON İÇİN NE DENDİ?

OVP'de 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41,5 olarak açıklandı. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında yüzde 13,44 oranında zam alabilirler.

MERKEZ'İN ANKETİNE GÖRE EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

MERKEZ'İN ANKETİNE GÖRE EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

Merkez Bankası Anketi: Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14 olarak belirlendi. Bu tahmine göre, emekliler Ocak ayında yüzde 14,76 oranında zam alabilir.

AA FİNANS'IN ENFLASYON TAHMİNİ: YÜZDE 42,84

AA FİNANS'IN ENFLASYON TAHMİNİ: YÜZDE 42,84

AA Finans'ın yaptığı ankette 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,84 olarak çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse emekliler Ocak ayında yüzde 14,52 zam alacak.

Anahtar Kelimeler:
maaş emekli zam
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