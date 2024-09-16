Emekliler dört gözle ocakta gelecek zammı bekliyor... Emekli aylığı için 4 formül masada!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği zam için konuşulan oranlar ise yıl sonunda belli olacak enflasyon oranına bağlı. Ocak ayında kök aylıklara, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar iki enflasyon verisi açıklandı. Peki tahminler neler? İşte cevabı...