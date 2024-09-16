Emekliler dört gözle ocakta gelecek zammı bekliyor... Emekli aylığı için 4 formül masada!

Bu yıl emekli aylıklarına önce yüzde 49,25 zam yapılmış ardından yüzde 24,73 oranında zam yapılarak en düşük emeli aylığı 12 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Ocak ayına 3.5 ay kala emekliler yeni yılda ne kadar zam alacaklarını merak ederken masada 4 formül konuşulmaya başlandı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği zam için konuşulan oranlar ise yıl sonunda belli olacak enflasyon oranına bağlı. Ocak ayında kök aylıklara, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar iki enflasyon verisi açıklandı. Peki tahminler neler? İşte cevabı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3,23, Ağustos enflasyonunu ise yüzde 2,47 olarak bildirdi.
Böylece iki aylık enflasyon yüzde 5,7 oldu, kalan 4 ayın verisi bekleniyor. Emekli zamlarına dair ise farklı tahminler var.
OVP'de 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41,5 olarak açıklandı. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında yüzde 13,44 oranında zam alabilirler.
Merkez Bankası Anketi: Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14 olarak belirlendi. Bu tahmine göre, emekliler Ocak ayında yüzde 14,76 oranında zam alabilir.
AA Finans'ın yaptığı ankette 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,84 olarak çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse emekliler Ocak ayında yüzde 14,52 zam alacak.