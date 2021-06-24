FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emeklilik hayali kuranlara kötü haber! Prim günleri uzayacak: Çözüm ise borçlanma

Emeklilik hayali kuranlara kötü haber! Prim günleri uzayacak: Çözüm ise borçlanma

24.06.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa çalışma ödeneği alanların çalışmadıkları günlerde emeklilik primi yatırılmıyor. Bundan dolayı özellikle en başından itibaren kısa çalışmada olan vatandaşların emeklilik tarihleri uzamış olacak. Bu vatandaşlara getirilecek borçlanma hakkıyla sorunun çözülebileceği belirtiliyor.

30 Haziran 2021’e kadar devam edeceği açıklanan kısa çalışma uygulamasının zamanı uzadıkça, çalışanların sigorta priminde de eksiklikler yaşandı. Kısa çalışma uygulamasına dahil olanlara borçlanma hakkının getirilmesi durumunda sorunun çözülebileceği ifade ediliyor.

Kısa çalışanlara emeklilik için borçlanma hakkı getirilir mi?

İşverenlerin de desteği sağlanması durumunda çalışanların borçlanma maliyetinin de hafifleyeceği kaydediliyor. Kısa çalışma ödeneği uygulanan işyerlerinde ödenek alanlar için işveren tarafından emeklilik primi yatırılmıyor.
Bu zamanlar için sadece İŞKUR tarafından genel sağlık sigortası yatırılıyor. Kısa çalışma birçok işyerinde işyerinin tamamen kapanması, faaliyetlerinin durdurulması şeklinde uygulanıyor.

EMEKLİLİK SÜRESİ UZAYACAK

EMEKLİLİK SÜRESİ UZAYACAK
Böyle işyerlerinde çalışanlar, 30 gün üstünden kısa çalışma ödeneği alıyor. 30 günden ödenek aldıkları dönemlerde emeklilik primleri işveren tarafından yatırılmıyor.
Emeklilik için gerekli 3 koşuldan sigortalılık zamanı ve yaşı taşıyan fakat prim günü dolmamış çalışanların, kısa çalışma ödeneği alması durumunda emeklilik tarihleri uzayacak.
Ayda 15 gün üstünden kısa çalışma ödeneği alan işçiler için 15 gün emeklilik primi yatırıldığından dolayı bu kişinin emekli olacağı tarih her ay 15 gün uzuyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kısa Çalışma Ödeneği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bilim insanları şokta! 218 gündür iyileşemedi

Bilim insanları şokta! 218 gündür iyileşemedi

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Motorine ÖTV düzenlemesi

Motorine ÖTV düzenlemesi

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Esnaflara verilen hibe desteğinin tarihi uzatıldı

Esnaflara verilen hibe desteğinin tarihi uzatıldı

Rusya'dan 'borçları kapatın' açıklaması

Rusya'dan 'borçları kapatın' açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kredi kullanan esnafa iyi haber! Faizi Bakanlık ödeyecek

Kredi kullanan esnafa iyi haber! Faizi Bakanlık ödeyecek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Mersin turistlerin gözdesi oldu

Mersin turistlerin gözdesi oldu

Sıfır araçta görülmemiş kampanya!

Sıfır araçta görülmemiş kampanya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.