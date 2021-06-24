Emeklilik hayali kuranlara kötü haber! Prim günleri uzayacak: Çözüm ise borçlanma

30 Haziran 2021’e kadar devam edeceği açıklanan kısa çalışma uygulamasının zamanı uzadıkça, çalışanların sigorta priminde de eksiklikler yaşandı. Kısa çalışma uygulamasına dahil olanlara borçlanma hakkının getirilmesi durumunda sorunun çözülebileceği ifade ediliyor.

Kısa çalışanlara emeklilik için borçlanma hakkı getirilir mi?

İşverenlerin de desteği sağlanması durumunda çalışanların borçlanma maliyetinin de hafifleyeceği kaydediliyor. Kısa çalışma ödeneği uygulanan işyerlerinde ödenek alanlar için işveren tarafından emeklilik primi yatırılmıyor.

Bu zamanlar için sadece İŞKUR tarafından genel sağlık sigortası yatırılıyor. Kısa çalışma birçok işyerinde işyerinin tamamen kapanması, faaliyetlerinin durdurulması şeklinde uygulanıyor.

EMEKLİLİK SÜRESİ UZAYACAK Böyle işyerlerinde çalışanlar, 30 gün üstünden kısa çalışma ödeneği alıyor. 30 günden ödenek aldıkları dönemlerde emeklilik primleri işveren tarafından yatırılmıyor.

Emeklilik için gerekli 3 koşuldan sigortalılık zamanı ve yaşı taşıyan fakat prim günü dolmamış çalışanların, kısa çalışma ödeneği alması durumunda emeklilik tarihleri uzayacak.