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  4. Emeklilik imkanı genişliyor! Ev hanımlarına prim desteği... Her ay 2 bin 133 TL'sini devlet ödeyecek! Detaylar netleşti: Yıpranma payı da gündemde

Emeklilik imkanı genişliyor! Ev hanımlarına prim desteği... Her ay 2 bin 133 TL'sini devlet ödeyecek! Detaylar netleşti: Yıpranma payı da gündemde

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.01.2024 06:50 | Son Güncelleme:
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Emekli maaşına dün yapılan yeni ek zam gündem olurken; ev hanımları için emeklilik yolunu açan düzenlemede de sona gelindi. İki bakanlık çalışmalarında sona geldi. Düzenlemedeki prim desteği detayı ortaya çıkarken, ev hanımları ve Çalışan anneler için yıpranma payı da masada. Emeklilik hayalini kuran ev hanımları ise "Devletin prim desteği ne kadar? Aylık ne kadar prim ödenecek? Kimler emekli olabilecek?" gibi sorulara yanıt ararken; rakamlar da netleşti.

Yemek, ütü, temizlik, çocuk bakımı, mutfak alışverişi derken liste uzayıp gidiyor. Her gün rutin olarak bu işleri yapan ve ne mesai kavramı ne de sosyal güvenceleri olan ev hanımları için emeklilik yolu açıldı. Hiç bitmeyen mesai için hükümet düğmeye çoktan bastı. Ev hanımlarına pirim desteği için harekete geçilirken; evdeki mesai de artık kadınlara emeklilik kapısını açacak. Peki ama ev hanımları nasıl emekli olacak? Ne kadar aylık prim ödeyecek? Kimler faydalanacak? İşte ev hanımlarına emeklilik imkanıyla ilgili tüm detaylar...


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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmalarda artık sona gelindi.

YILLIK 25 BİN 600 TL DESTEK

YILLIK 25 BİN 600 TL DESTEK

Proje hayata geçtiğinde ev hanımlarına yıllık 25 bin 600 TL prim desteği sağlanacak.

PRİMLERİN ÜÇTE BİRİ DEVLETTEN

PRİMLERİN ÜÇTE BİRİ DEVLETTEN

Torba yasaya girmesi beklenen düzenlemeyle ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte birini devlet karşılayacak. Ev hanımlarının ödeyeceği tutarsa, son asgari ücrete göre 4 bin 357 TL olacak.

ATV Haber'e konuşan SGK Uzmanı İsa Karakaş "Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primleri bugün itibariyle 6 bin 400 TL. Devlet ise her ay bu paranın 2 bin 133 TL'sini karşılayacak." dedi.

SAĞLIK HİZMETLERİ ÜCRETSİZ

SAĞLIK HİZMETLERİ ÜCRETSİZ

Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta yaptırarak; emeklilik hakkı kazanabildiği gibi bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ev hanımı emeklilik
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