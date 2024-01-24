Emeklilik imkanı genişliyor! Ev hanımlarına prim desteği... Her ay 2 bin 133 TL'sini devlet ödeyecek! Detaylar netleşti: Yıpranma payı da gündemde

Yemek, ütü, temizlik, çocuk bakımı, mutfak alışverişi derken liste uzayıp gidiyor. Her gün rutin olarak bu işleri yapan ve ne mesai kavramı ne de sosyal güvenceleri olan ev hanımları için emeklilik yolu açıldı. Hiç bitmeyen mesai için hükümet düğmeye çoktan bastı. Ev hanımlarına pirim desteği için harekete geçilirken; evdeki mesai de artık kadınlara emeklilik kapısını açacak. Peki ama ev hanımları nasıl emekli olacak? Ne kadar aylık prim ödeyecek? Kimler faydalanacak? İşte ev hanımlarına emeklilik imkanıyla ilgili tüm detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmalarda artık sona gelindi.
Proje hayata geçtiğinde ev hanımlarına yıllık 25 bin 600 TL prim desteği sağlanacak.
Torba yasaya girmesi beklenen düzenlemeyle ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte birini devlet karşılayacak. Ev hanımlarının ödeyeceği tutarsa, son asgari ücrete göre 4 bin 357 TL olacak.
ATV Haber'e konuşan SGK Uzmanı İsa Karakaş "Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primleri bugün itibariyle 6 bin 400 TL. Devlet ise her ay bu paranın 2 bin 133 TL'sini karşılayacak." dedi.
Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta yaptırarak; emeklilik hakkı kazanabildiği gibi bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.