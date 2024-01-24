Emeklilik imkanı genişliyor! Ev hanımlarına prim desteği... Her ay 2 bin 133 TL'sini devlet ödeyecek! Detaylar netleşti: Yıpranma payı da gündemde

Yemek, ütü, temizlik, çocuk bakımı, mutfak alışverişi derken liste uzayıp gidiyor. Her gün rutin olarak bu işleri yapan ve ne mesai kavramı ne de sosyal güvenceleri olan ev hanımları için emeklilik yolu açıldı. Hiç bitmeyen mesai için hükümet düğmeye çoktan bastı. Ev hanımlarına pirim desteği için harekete geçilirken; evdeki mesai de artık kadınlara emeklilik kapısını açacak. Peki ama ev hanımları nasıl emekli olacak? Ne kadar aylık prim ödeyecek? Kimler faydalanacak? İşte ev hanımlarına emeklilik imkanıyla ilgili tüm detaylar...



