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Emekliye temmuzda çifte müjde! Önce zamlı maaşlar, ardından 1100 TL ikramiye

08.07.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayı emeklilerin yüzünü güldürdü. Bayram vesilesiyle normalden daha erken maaş alacak emekliler, bu maaşlarını hem zamlı alacak, hem de 1100 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Emeklilerin gözü kulağı temmuz ayında açıklanacak enflasyon verilerindeydi.

Çünkü yılda iki kere yapılan zam TÜİK’in açıklamış olduğu enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını 5 Temmuz’da açıklamasının ardından, emeklilere zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere çifte müjde vererek, maaşların bayram öncesi yatacağını duyurdu. Emekliler hem zamlı maaş alıp hem de 1100 TL bayram ikramiyesi alacak.

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardında emekliler bu ayki maaşlarını hem zamlı hem de erken alacak. Tam bir tarih vermek gerekirse, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamalarına göre; SSK emeklileri 13-14 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 16 Temmuz’da zamlı maaş ve bayram ikramiyesini alacak.
Maaşını ayın 1 ile 5’i arasında alan memur emeklileri ise zam farkını alamamıştı. Memur emeklilerine zam farkı ve bayram ikramiyesi ise 15 Temmuz’da ödenecek.
Bununla birlikte memur emeklileri ağustos ayındaki maaşlarını da 15 Temmuz tarihinde alacak

EMEKLİ SANDIĞINA BAĞLI OLANLARA 15 TEMMUZ’DA 3 MAAŞ

EMEKLİ SANDIĞINA BAĞLI OLANLARA 15 TEMMUZ’DA 3 MAAŞ
Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerine son verdi.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Emekli ve memurların zam oranları, 5 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanan TÜİK enflasyon rakamlarının ardından netlik kazandı. Buna göre, Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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