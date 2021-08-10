Emekliye yeni maaş! Emekli ve memurlara ne kadar zam yapılacak?

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın geçtiğimiz günlerde memur ve memur emeklilerine maaştan, bayram ikramiyesine kadar pek çok talebin yer aldığı bir listeyi hükümete sunduğunu duyurmuştu. Teklifleri değerlendiren hükümet, sendikalarla orta yolu bulmak için kolları sıvadı. Kritik toplantının gerçekleşeceği güne sayılı günler kaldı, işte detaylar…

SENDİKALARLA HÜKÜMETİN GÖRÜŞMELERİ BİTT Mİ?

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın uzun bir talep listesini hükümete iletmesinin ardından geçtiğimiz hafta toplantılar başladı. Toplantıların bitmesinde neredeyse sona gelindi. Yapılan ön müzakerelerin ardından, şimdi hükümet emekli ve memur emeklilerine yapılacak zammı açıklayacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NE GİBİ HAKLAR VERİLECEK? Bu görüşmelerde yalnızca maaş zamları konuşulmuyor. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, maaş zamlarıyla birlikte memur ve memur emeklilerine verilmesi istenen sosyal hakları da iletmişti. Hatta bu yıl, Memur bu yıl Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen toplu sözleşme görüşmelerinde birlikte hareket ediyor. İki konfederasyon, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.

Konfederasyonların talepleri arasında tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi gibi maddeler de yer alıyor.

TEMMUZ VE OCAK ZAMMI ORANI KARARA BAĞLANACAK Memur emeklilerinin 2022 ve 2023 yıllarında alacakları 4 ayrı ocak ve temmuz zam oranları karara bağlanacak. Memurlar ve memur emeklileri ocak ve temmuz aylarında toplu sözleşme zamlarıyla birlikte oluşan 6 aylık enflasyon zam oranını geçerse fark da alıyorlar. Böylece zamlar enflasyonun altında kalmıyor.