EN ANLAMLI MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2023: En yeni, en güzel, dualı ve resimli Mevlid Kandili mesajları BURADA!

Resimli Mevlid Kandili mesajları merak konusu oldu. Rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen bu kandil, Hz.Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği gün olması nedeniyle Müslümanlar ve İslam alemi açısından önemlidir. Anne, baba, eş ve sevgili için en yeni, en güzel, salavatlı, dualı, ayetli ve resimli Mevlid Kandili mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte, WhatsApp, Twitter, Facebook ile Instagram üzerinden paylaşabileceğiniz anlamlı ve resimli Mevlid Kandili mesajları...
Mevlid Kandili'niz mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun. Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.
Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan: Kandilin mübarek olsun.
Allah’ın ilahi nimetleri, evinizi ve kalbinizi neşe ile doldursun ve başarı için daha yeni fırsatlar sunsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.
Bugün ellerini her zamankinden daha çok aç. Avucuna melekler gül koysun yüreğin coşsun kandilın mübarek, duaların kabul olsun.