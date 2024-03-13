En düşük emekli maaşında Nisan ayının sırrı! SGK Uzmanı Murat Bal rakam vererek anlattı: 2 bin liralık dokunuş…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşı için rakam vererek şunları söyledi: “Geçen sene 5.500 liradan 7500 liraya ara dönemde geçildi. Emekliye zam Nisan ayında geldi. Hiç Nisan ayında bir artış olmaz. Ya altıncı ayda olur ya da birinci ayda olur. Emekli maaşı çok düşük kaldığı için bir dokunuş yapıldı. Ama bu son yapılan zamma bakıyoruz.