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En düşük ihtiyaç kredisi hangi bankada? İşte 100 bin TL'lik kredinin geri ödeme tablosu ve faiz oranları

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.03.2025 14:33
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Kredi çekecekler için ihtiyaç kredilerinde faiz oranları değişti. Merkez Bankası'nın Mart başında yaptığı son faiz indirimi kararı sonrası herkes "Kredi faiz oranları düşecek mi? En düşük ihtiyaç kredisi faizi ne kadar? Hangi bankada faiz oranı ne kadar?" sorusuna yanıt ararken; 100 bin TL'lik bir ihtiyaç kredisinde ay ay ödeme planı ve geri ödeme tablosu belli oldu. İşte bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Faiz indirimi kararı Mart ayında da devam etti. Merkez Bankası, Mart başında yaptığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde bir kez daha indirime gitti. Merkez Bankası faiz oranını 250 baz puan indirerek, yüzde 42,5'e düşürdü. Böylece 2025 yılının ikinci faiz indirimi gelmiş oldu. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası gözler ise bankaların ihtiyaç kredilerine çevrildi. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar "Kredi faiz oranları düşecek mi? En düşük ihtiyaç kredisi faizi ne kadar? Hangi bankada faiz oranı ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

MART BAŞINDAKİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Mart başında yüzde 3,55 olan 1 yıl vadeli kredilerdeki en düşük oran, bu hafta yüzde 3,29’a, 2 yıl vadeli kredilerde de en düşük faiz oranının yüzde 3,29’dan yüzde 2,99’a kadar geriledi.

HANGİ BANKA KAÇ FAİZLE İHTİYAÇ KREDİSİ VERİYOR?

Haber Global'de yer alan habere göre; 14 Mart 2025 itibarıyla 100 bin TL kredinin 24 ay vadeli en düşük kredi faiz oranları ve ödeme tabloları şöyle oluştu:

Canlı Borsa

ONB FİNANSBANK

ONB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 3,24

Toplam Ödeme 161.419 TL

Aylık Taksit 6.702 TL

AKBANK

AKBANK

Faiz Oranı % 3,83

Toplam Ödeme 174.150 TL

Aylık Taksit 7.232 TL

Yeni Müşterilere Özel

ON PLUS

ON PLUS

Faiz Oranı % 2,99

Toplam Ödeme

156.168 TL

Aylık Taksit 6.483 TL

TEB

TEB

Faiz Oranı % 3,65

Toplam Ödeme 170.216 TL

Aylık Taksit 7.068 TL

ENPARA

ENPARA

Faiz Oranı % 3,99

Toplam Ödeme 177.108 TL

Aylık Taksit 7.379 TL

Anahtar Kelimeler:
ihtiyaç kredisi faiz banka faiz indirimi
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