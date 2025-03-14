En düşük ihtiyaç kredisi hangi bankada? İşte 100 bin TL'lik kredinin geri ödeme tablosu ve faiz oranları

Faiz indirimi kararı Mart ayında da devam etti. Merkez Bankası, Mart başında yaptığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde bir kez daha indirime gitti. Merkez Bankası faiz oranını 250 baz puan indirerek, yüzde 42,5'e düşürdü. Böylece 2025 yılının ikinci faiz indirimi gelmiş oldu. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası gözler ise bankaların ihtiyaç kredilerine çevrildi. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar "Kredi faiz oranları düşecek mi? En düşük ihtiyaç kredisi faizi ne kadar? Hangi bankada faiz oranı ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

MART BAŞINDAKİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Mart başında yüzde 3,55 olan 1 yıl vadeli kredilerdeki en düşük oran, bu hafta yüzde 3,29’a, 2 yıl vadeli kredilerde de en düşük faiz oranının yüzde 3,29’dan yüzde 2,99’a kadar geriledi.

HANGİ BANKA KAÇ FAİZLE İHTİYAÇ KREDİSİ VERİYOR?

Haber Global'de yer alan habere göre; 14 Mart 2025 itibarıyla 100 bin TL kredinin 24 ay vadeli en düşük kredi faiz oranları ve ödeme tabloları şöyle oluştu: