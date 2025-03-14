En düşük ihtiyaç kredisi hangi bankada? İşte 100 bin TL'lik kredinin geri ödeme tablosu ve faiz oranları

Faiz indirimi kararı Mart ayında da devam etti. Merkez Bankası, Mart başında yaptığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde bir kez daha indirime gitti. Merkez Bankası faiz oranını 250 baz puan indirerek, yüzde 42,5'e düşürdü. Böylece 2025 yılının ikinci faiz indirimi gelmiş oldu. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası gözler ise bankaların ihtiyaç kredilerine çevrildi. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar "Kredi faiz oranları düşecek mi? En düşük ihtiyaç kredisi faizi ne kadar? Hangi bankada faiz oranı ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Mart başında yüzde 3,55 olan 1 yıl vadeli kredilerdeki en düşük oran, bu hafta yüzde 3,29’a, 2 yıl vadeli kredilerde de en düşük faiz oranının yüzde 3,29’dan yüzde 2,99’a kadar geriledi.
Haber Global'de yer alan habere göre; 14 Mart 2025 itibarıyla 100 bin TL kredinin 24 ay vadeli en düşük kredi faiz oranları ve ödeme tabloları şöyle oluştu:
Faiz Oranı % 3,24
Toplam Ödeme 161.419 TL
Aylık Taksit 6.702 TL
Faiz Oranı % 3,83
Toplam Ödeme 174.150 TL
Aylık Taksit 7.232 TL
Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı % 2,99
Toplam Ödeme
156.168 TL
Aylık Taksit 6.483 TL
Faiz Oranı % 3,65
Toplam Ödeme 170.216 TL
Aylık Taksit 7.068 TL
Faiz Oranı % 3,99
Toplam Ödeme 177.108 TL
Aylık Taksit 7.379 TL
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