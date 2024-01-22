En düşük maaş 32 bin lira oldu! Yüzde 88'lik zammın ardından işçiler belediye başkanını omuzlara aldı

Burada konuşan Başkan Tutuk, “Bugüne kadar çok iş yaptık. Bunların hepsini sizlerle birlikte yaptık. Biz sadece o güzel işlere vesile olduk. 2020’de göreve geldiğimizde mesailerin ödenemediği bir tablo vardı. Allah’a çok şükür o günlerden kentsel dönüşümünü yapan, ana isale hattını yapan, bisiklet yollarını yapan, mesailerini ödeyen, mesaileri, ikramiyeleri ve maaşları birlikte veren bir belediye haline getirdik ama inanın bütün personelimizle, sahadaki personelimizden müdürlerimize hepsinin emeğiyle, hepimizin inancıyla, hepimizin bu inanca ortak olarak verdiğimiz alın teriyle bu oldu. Emekleri paha biçilmez olan siz çalışanlarımız bizler için çok değerlisiniz. Çalışma arkadaşlarımızın huzuru ve refahı için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyoruz. Genel ortalamada yüzde 80’in üzerinde artış yaptık. Bu nedenle hem maaşlarda hem de sosyal haklarda artışlar oldu. Toplu İş Sözleşmesi’nde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.