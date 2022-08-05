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En fazla döviz alan şehirlerin listesi açıklandı! İlk üç sıradaki iller dikkat çekti

05.08.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurlarında ve altın fiyatlarında yaşanan hareketliliğe karşı yatırım konusunda vatandaşların nasıl bir pozisyon aldığı merak ediliyor. BDDK'nın verileri Türkiye'nin en dövizci illerinin İç Anadolu'da olduğunu ortaya koydu. Banka hesaplarında en fazla döviz bulunduran en yüksek il olan Yozgat oldu. Yozgat'ı Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Gümüşhane izliyor.

Türkiye’nin 81 ilinde tasarruf mevduatı amacıyla bankalarda tutulan döviz miktarları belli oldu. Mevduat bankalarında toplam mevduatta en fazla DTH payına sahip il ise yüzde 66,91 ile Yozgat oldu. Yozgat'ı Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Gümüşhane izledi.

BDDK’nın açıkladığı sektörün ilk altı ayındaki veriler katılım bankalarının toplam mevduat içinde payları düşük olsa bile mevduatlarının yüzde 41’inin yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin altın hariç DTH (döviz mevduatı) olduğunu ortaya koyuyor. Mevduat bankalarında ise toplam mevduat içinde yine yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin altın hariç DTH oranı yüzde 36 seviyesinde. Hem kamu hem de katılım bankalarında yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin altın mevduatının toplam mevduattaki payı ise yüzde 20. Katılım bankalarında TL cinsi mevduatın payı ise sadece yüzde 19,7 iken mevduat bankalarında ise TL cinsi mevduatın toplam mevduattaki payı yüzde 23,7.

İŞTE BANKA HESAPLARINDA EN FAZLA DÖVİZ BULUNDURAN İLLER:

15-Trabzon

15-Trabzon

14-Iğdır

14-Iğdır

13-Afyon

13-Afyon

12-Kütahya

12-Kütahya

11-Isparta

11-Isparta
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Anahtar Kelimeler:
döviz
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