En fazla döviz alan şehirlerin listesi açıklandı! İlk üç sıradaki iller dikkat çekti

Türkiye’nin 81 ilinde tasarruf mevduatı amacıyla bankalarda tutulan döviz miktarları belli oldu. Mevduat bankalarında toplam mevduatta en fazla DTH payına sahip il ise yüzde 66,91 ile Yozgat oldu. Yozgat'ı Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Gümüşhane izledi.

BDDK’nın açıkladığı sektörün ilk altı ayındaki veriler katılım bankalarının toplam mevduat içinde payları düşük olsa bile mevduatlarının yüzde 41’inin yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin altın hariç DTH (döviz mevduatı) olduğunu ortaya koyuyor. Mevduat bankalarında ise toplam mevduat içinde yine yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin altın hariç DTH oranı yüzde 36 seviyesinde. Hem kamu hem de katılım bankalarında yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin altın mevduatının toplam mevduattaki payı ise yüzde 20. Katılım bankalarında TL cinsi mevduatın payı ise sadece yüzde 19,7 iken mevduat bankalarında ise TL cinsi mevduatın toplam mevduattaki payı yüzde 23,7.

İŞTE BANKA HESAPLARINDA EN FAZLA DÖVİZ BULUNDURAN İLLER: