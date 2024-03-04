ENFLASYON RAKAMLARI SON DAKİKA: Açıklanıyor! 15 ayın zirvesi… Şubat ayı enflasyonu ile memur ve emekli maaşında kritik ipucu

Son dakika: Enflasyon rakamları Şubat 2024 için belli oluyor. TÜİK, TÜFE verilerini paylaşacak. Peki Şubat ayı enflasyonu ne olacak? Tahminler memur zammı ile emekli zammı için 2 aylık rakamlara ilişkin kritik ipucu verdi. İşte enflasyon rakamları için ekonomistlerin beklentisi ve detaylar…



