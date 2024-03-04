ENFLASYON RAKAMLARI SON DAKİKA: Açıklanıyor! 15 ayın zirvesi… Şubat ayı enflasyonu ile memur ve emekli maaşında kritik ipucu

Son dakika: Enflasyon rakamları Şubat 2024 için belli oluyor. TÜİK, TÜFE verilerini paylaşacak. Peki Şubat ayı enflasyonu ne olacak? Tahminler memur zammı ile emekli zammı için 2 aylık rakamlara ilişkin kritik ipucu verdi. İşte enflasyon rakamları için ekonomistlerin beklentisi ve detaylar…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Şubat 2024 TÜFE verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre Şubat ayı enflasyon verisi 4 Mart 2024 Pazartesi günü yani bugün saat 10.00'da açıklanacak.
Ocak ayında enflasyon yüzde 6,70 oranında açıklanmıştı. Bu ay ise ekonomistler enflasyon oranının yüzde 4,04 oranında artacağı yönünde tahminde bulundu.
Bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun da yüzde 66,30'a çıkarak Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşması öngörülüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36’da sabit tutmuştu. Tahmin aralığının üst noktası da yüzde 42 olarak açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan TÜFE’nin Mayıs’ta zirveye ulaştıktan sonra düşeceğini söyledi.
Öte yandan enflasyon rakamlarının daha ikinci aydan Temmuz zammı için büyük bir ipucu vermesi bekleniyor. Tahminler doğrultusunda yapılan hesaplamaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi ikinci aydan 11,01'lik zammı cebe koyacak.