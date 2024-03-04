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  4. ENFLASYON RAKAMLARI SON DAKİKA: Açıklanıyor! 15 ayın zirvesi… Şubat ayı enflasyonu ile memur ve emekli maaşında kritik ipucu

ENFLASYON RAKAMLARI SON DAKİKA: Açıklanıyor! 15 ayın zirvesi… Şubat ayı enflasyonu ile memur ve emekli maaşında kritik ipucu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.03.2024 07:31
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Son dakika haberi… Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon verisini açıklayacak. 7’den 77’ye herkesin merak ettiği veri için yapılacak açıklama sonrasında yeni enflasyon rakamları da ortaya çıkacak. Ancak öncesinde ekonomistlerin Şubat ayı enflasyon beklentisi de ortaya çıktı. Peki Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte memur zammı ve emekli zammı için kritik öneme sahip Şubat ayı TÜFE verisi ile ilgili haberin detayları…

Son dakika: Enflasyon rakamları Şubat 2024 için belli oluyor. TÜİK, TÜFE verilerini paylaşacak. Peki Şubat ayı enflasyonu ne olacak? Tahminler memur zammı ile emekli zammı için 2 aylık rakamlara ilişkin kritik ipucu verdi. İşte enflasyon rakamları için ekonomistlerin beklentisi ve detaylar…

Anlık Borsa

ŞUBAT AYI ENFLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ŞUBAT AYI ENFLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Şubat 2024 TÜFE verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre Şubat ayı enflasyon verisi 4 Mart 2024 Pazartesi günü yani bugün saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON TAHMİNİ ORTAYA ÇIKTI

ENFLASYON TAHMİNİ ORTAYA ÇIKTI

Ocak ayında enflasyon yüzde 6,70 oranında açıklanmıştı. Bu ay ise ekonomistler enflasyon oranının yüzde 4,04 oranında artacağı yönünde tahminde bulundu.

Bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun da yüzde 66,30'a çıkarak Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşması öngörülüyor.

MAYIS’TA ZİRVE GELİYOR

MAYIS’TA ZİRVE GELİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36’da sabit tutmuştu. Tahmin aralığının üst noktası da yüzde 42 olarak açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan TÜFE’nin Mayıs’ta zirveye ulaştıktan sonra düşeceğini söyledi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA RAKAMLAR NETLEŞİYOR

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA RAKAMLAR NETLEŞİYOR

Öte yandan enflasyon rakamlarının daha ikinci aydan Temmuz zammı için büyük bir ipucu vermesi bekleniyor. Tahminler doğrultusunda yapılan hesaplamaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi ikinci aydan  11,01'lik zammı cebe koyacak.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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