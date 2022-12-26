Erdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajı: Hesaplamalar tek tek yapıldı: 3 formül ile en düşük maaş tablosu

Emekliye zam ile memur maaşları son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Yeni yıla girerken önce asgari ücret zammını açıklayan hükümet, şimdi de 3 Ocak’ta duyurulacak Aralık ayı enflasyonu ile memur ve emekli için yeni maaşlarını netliğe kavuşturacak. Asgari ücret yüzde 54,6 artarken emekli ve memur maaşları için de hesaplamalar yapılmaya başlandı. En düşük emekli maaşı ile memur zammı, enflasyon rakamlarının yanında refah payı ve ek göstergenin eklenmesiyle daha da yukarı çıkacak. Peki kim, ne kadar maaş alacak? İşte detaylar…

ERDOĞAN'DAN MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklamada bulundu. "Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin kazancını çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız. Amacımız bir sonraki yıl yani 2024'te ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz. Fiyat artışlarının tüm kesimlerin refahlarında yol açtığı kayıpları telafi edip üzerine çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Fırsatçılık peşinde koşanları da asla affetmeyeceğiz."

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN 5 AYLIK KESİNLEŞEN ZAM ORANI

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olmuştu. En düşük emekli maaşı ise 3.500 TL’ye yükseltilmişti. Memur ve memur emeklileri içinse yüzde 34,85 enflasyon farkı ve yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ile Temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,69 olarak belirlendi. Yılın ikinci yarısında ise ilk 5 aylık rakamlar netleşti. Kasım enflasyonu sonrası SGK ve Bağ-Kurlu emekliler için oran yüzde 14,04 oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,11 zammı cebine koydu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜ

Tüm bu gelişmelerin yanında Ocak zammına ilave olarak refah payı ve ek gösterge farklı ile ek zamların da yapılması söz konusu. Öte yandan 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşı hesaplama için tahminler de yapılmaya başlandı. En düşük emekli maaşı için asgari ücret oranında artış talep edilirken, ihtimaller de tek tek sıralandı.

ZAM FORMÜLLLERİ SIRALANDI

Aralık ayı enflasyonunun yüzde 3 olarak gelmesi ile SGK ve Bağ-Kurluların emekli maaşının yüzde 17,5, yüzde 4 gelmesi halinde yüzde 18,6, yüzde 5 gelmesi halinde ise yüzde 19,8 artması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşları içinse yüzde 3’lük Aralık enflasyonu yüzde 18,6, yüzde 4’lük enflasyonu yüzde 19,7 ve yüzde 5’lik enflasyon yüzde 21 zam olarak yansıyacak.