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Erken emeklilik formülü netleşti! İşte detaylar…

12.08.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik için gün sayan pek çok kişi erken emekliliğin formüllerini arıyor. Emekliliğin ertelenmesine neden olan etmenleri bilirseniz, geç emekliliği de önlemiş olursunuz. Konuyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Emekli olmak için sigorta başlangıç tarihiniz, prim gün sayınız ve yaşınız son derece önemli. Çünkü bunlara bakarak emeklilik yaşınız belirleniyor. Ancak erken emekli olabilmek mümkün. Bunun yanında çalışmaya ara verenler veya hiç çalışmayanlar da emekli olabilir. İşte detaylar…

ERKEN EMEKLİLİĞİN FORMÜLÜ

Öncelikle erken emekliliğin formülü için, emekliliğini ertelemeye neden olan etmenleri bilmek gerekiyor. Örneğin kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinde prim yatmadığından bu durum emekliliğiniz olması gereken tarihten daha ileri bir tarihe atılmasına neden oluyor.
Ancak burada bir parantez açalım, prim gün sayısı eksiğiniz yoksa ve emeklilik için yaşı bekliyorsanız bu durum sizin için sorun teşkil etmez; ama prim gün sayısı eksikse, kısa çalışma ve nakdi ücret desteği süresi emeklilik süresini uzatıyor. İş kanunu da kısa çalışma ödeneği süresince ödenmeyen primler için çalışanlara bu primleri borçlanarak ödeme imkânı tanımıyor.

ÇALIŞMAYANLAR EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

ÇALIŞMAYANLAR EMEKLİ OLABİLİR Mİ?
Emeklilikle ilgili en çok sorulan sorulardan birisi de “Çalışmayanlar emekli olabilir mi?” Bu sorunun yanıtını şöyle verelim: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan ve zorunlu sigortalı olmayı gerektirmeyecek şekilde çalışanlar ile sigortalı olarak çalışmakla birlikte bir ay içinde 30 günden az çalışan veya part-time çalışanlar, anne-babadan ya da eşten dolayı emekli aylığı almayanlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler.
Sosyal güvenlik kurumuna bağlıymış ve zorunlu sigortalıymış gibi her ay düzenli primlerin ödenmesi halinde yaş ve prim gibi şartları yerine getirenler emekli olabilir ve emekli aylığı almaya hak kazanır.
Çalışmaya ara vermiş olanlar ya da prim gün sayısı eksik olanlar da isteğe bağlı sigortalı olup, eksik prim gün sayılarını tamamlayıp, emekli olabilir, emekli maaşı alabilir hatta sağlık hizmetinden de yararlanabilirler. İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar, Bağ-Kur kapsamında sayılıyor ve Bağ-Kurluların sahip olduğu şartlara tabi oluyorlar.
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