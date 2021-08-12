Erken emeklilik formülü netleşti! İşte detaylar…

Emekli olmak için sigorta başlangıç tarihiniz, prim gün sayınız ve yaşınız son derece önemli. Çünkü bunlara bakarak emeklilik yaşınız belirleniyor. Ancak erken emekli olabilmek mümkün. Bunun yanında çalışmaya ara verenler veya hiç çalışmayanlar da emekli olabilir. İşte detaylar…

ERKEN EMEKLİLİĞİN FORMÜLÜ

Öncelikle erken emekliliğin formülü için, emekliliğini ertelemeye neden olan etmenleri bilmek gerekiyor. Örneğin kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinde prim yatmadığından bu durum emekliliğiniz olması gereken tarihten daha ileri bir tarihe atılmasına neden oluyor.

Ancak burada bir parantez açalım, prim gün sayısı eksiğiniz yoksa ve emeklilik için yaşı bekliyorsanız bu durum sizin için sorun teşkil etmez; ama prim gün sayısı eksikse, kısa çalışma ve nakdi ücret desteği süresi emeklilik süresini uzatıyor. İş kanunu da kısa çalışma ödeneği süresince ödenmeyen primler için çalışanlara bu primleri borçlanarak ödeme imkânı tanımıyor.

ÇALIŞMAYANLAR EMEKLİ OLABİLİR Mİ? Emeklilikle ilgili en çok sorulan sorulardan birisi de “Çalışmayanlar emekli olabilir mi?” Bu sorunun yanıtını şöyle verelim: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan ve zorunlu sigortalı olmayı gerektirmeyecek şekilde çalışanlar ile sigortalı olarak çalışmakla birlikte bir ay içinde 30 günden az çalışan veya part-time çalışanlar, anne-babadan ya da eşten dolayı emekli aylığı almayanlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

Sosyal güvenlik kurumuna bağlıymış ve zorunlu sigortalıymış gibi her ay düzenli primlerin ödenmesi halinde yaş ve prim gibi şartları yerine getirenler emekli olabilir ve emekli aylığı almaya hak kazanır.