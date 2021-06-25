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Erken emeklilik hayal değil! Şartları taşıyana emeklilik yolu açık…

25.06.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik hesaplanırken, kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde de askerlik borçlanmasına bakılarak erken emeklilikten yararlanılmaktadır. Bunlardan birisi de yurtdışı borçlanmasıdır. Erken emekli olmak isteyen kişiler yaşamlarının bir döneminde yurtdışında çalışmışsa, çalıştığı gün sayısına göre yurtdışı borçlanması ödeyerek emekli olabilir.

Ancak bu noktada elbette doğum tarihi ve sigorta başlangıç süresi ile prim gün sayısına da bakmak gerekir. Yurtdışında çalışmış kişilerin Türkiye’den emekli olması için neler yapması gerektiği ile ilgili detaylar haberimizde.

Yurtdışında 3 yıl çalışmış birinin emeklilik prim günü kaçtır?

Bu sorunun yanıtını örnek üzerinden açıklamak daha anlaşılır olacaktır. Diyelim ki 1962 doğumlu bir erkek, sigorta girişini 1990 yılında yaptırıp, 2600 günde prim ödemesi bulunuyor. 3 yıl da yurt dışında çalıştıysa, öncelikle yaş haddinden dolayı 15 yıl sigortalılık 3600 gün prim ödemesi ile 60 yaşında emekli olabilir.
Yurtdışı çalışma süresinin bin günü borçlanılarak, prim gün sayısı tamamlansa da 60 yaşını doldurmaksınız emekli olunamaz. 2022 yılında 60 yaş doldurulduğunda ve 3600 gün prim sayısı doldurulduğunda emekli olunabilir.

YURTDIŞI BORÇLANMASI NEDİR?

YURTDIŞI BORÇLANMASI NEDİR?
Yurtdışı borçlanması, yurtdışında Türk vatandaşı olarak geçen çalışma süreleri için yapılmaktadır. Türk vatandaşlığının kaybedilmesi diğer bir deyişle mavi kartı olanların da borçlanma başvurusu yapmasında engel bulunmamaktadır.
Yurtdışı borçlanmasında Türk vatandaşı olma şartı aranmadığında, mavi kartınızı iptal ederek Türk vatandaşlığına geçmeniz de gerekmiyor.
Yurtdışı borçlanmasında 18 yaşından itibaren yurtdışında çalışılan dönemler borçlanılabiliyor. Kadınlar ise hem çalıştıkları yılları hem de 18 yaşından sonra yurtdışında bulundukları süreleri borçlanabiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı erken emeklilik
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