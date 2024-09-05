Erzincan Kemah’ta sadece yılın 3-4 ayı üretiliyor! Osmanlı döneminde başladı hala devam ediyor: Anzer balı kadar kıymetli…

Tuzu birçok yerde kullanıyoruz. Erzincan Kemah’ta üretilen bu tuzun üretim başlangıcı 50 metre uzunluğunda 80-90 yıllık olan bir tünel. 50 metre uzunluğu olan bu tünel aracılığı dağdan gelen su nasıl tuz haline dönüştürülüyor? İşte bu sorunun yanıtı ise gayet ilginç… Kemah’ta bulunan işletmenin sorumlusu yılın sadece 3-4 ayı üretim yapabildiklerini belirterek sadece yaz döneminde çıkan bu tuzun Anzer balı niteliğinde olduğunu söyledi. İşte az çıkan ve yılın az bir döneminde üretimi yapılan ama en sağlıklı ve en kaliteli olan olduğu için bölgede herkes tarafından tercih edilen bu tuzun üretim yolculuğu…Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır