Ev alacaklara SGK’dan sıfır faiz ile kredi desteği! Asgari ücret detayı: Taksitler 1375 lira…

Son dakika… TOKİ ucuz sosyal konut kampanyası ile ev fiyatlarının düşüşe geçmesi bekleniyor. Bu kapsamda konut kredisi kullanarak ev almak isteyenler için yeni bir detay ortaya çıktı. TCMB’nin düşük faiz politikasına rağmen BDDK’nın son verilerine göre konut kredisi faiz oranları 26 Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ev almak isteyenler bankaların kredilerin faiz oranlarını görünce hayalinden çoğu zaman vazgeçerken devreye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girdi. SGK tarafından, ev almak isteyen ancak bütçesi az olanların konut sahibi olabilmesi için sıfır faizli konut kredisi imkanı sunuyor. SGK faizsiz konut kredisi başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 2022 Faizsiz konut kredisine kimler başvurabilir, şartları neler? İşte detaylar…

SGK’DAN SIFIR FAİZ İLE 241 BİN LİRA

Bu yıl için 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinden yararlanmak için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor. Kredinin miktarı 2022 yılı için 241 bin lira olarak belirlendi. Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının 1/4'ü tutarındaki miktarın T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kesilmesi suretiyle yapılıyor.

MAAŞIN DÖRTTE BİRİ KADAR KESİNTİ SGK faizsiz konut kredisi için ev almak isteyen vatandaşların öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen hak sahipliği belgesini almaları gerekiyor. 240 bin liranın üzerinde alınabilecek sıfır faizli kredinin geri ödemesi sigortalının maaşının dörtte biri kadar oluyor. Buna göre 5 bin 500 lira kazanan bir asgari ücretlinin kredi taksit ödemesi 1.375 liraya denk geliyor.



FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR? - Harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların veya bu sebeple hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri,

- Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri,



- Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri,

- İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler,

- 684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazileri.

