Ev değil, oda değil; 18 bin TL'ye kiralık ranza! İlan siteleri doldu taştı: 7 kişi kalıyorlar... Sözleşme yok, gelir iki katı

Tatil bitti, okullar açıldı, 20 milyon ders başı yaptı. Tatilin bitmesiyle bir yandan okul, servis ve yemek ücretleri şimdiden velileri düşündürürken; diğer yandan da konaklama sorunu baş gösterdi. Özellikle büyükşehirlerde üniversiteliler için yurt sorunu aldı başını gitti. Yurt bulamayanlar kara kara düşünürken, bulanlar da yüksek fiyatlardan şikayetçi. Fahiş fiyatlı ev kiraları ise öğrencileri zorlarken, ilan sitelerindeki 'kiralık ranza' ilanları dikkat çekmeye başladı.
Özel yurtların fahiş fiyatları ev kiralarıyla yarışırken, bu durumu gören uyanıklar öğrencilerin mağduriyetini fırsata çeviriyor. Emlak siteleri paylaşımlı ev ilanlarıyla dolu.
Bazı ev sahipleri ve uyanık kiracılar, sanki bir pansiyon, yurt işletmecisi gibi odalarını kiraya vermeye başladılar. Öyle ki o odalara birden çok baza, hatta ranzalar yerleştirerek karlarını kat ve kat artırıp yüksek gelir elde ediyorlar.
İlanları tek tek arayan ATV muhabirinin aldığı cevaplar ise dikkat çekti.
Bir ilan sahini "Odalar ikişer kişi 8 bine var, 8 bin 500'e var. 4 kişilik oda. 10 bin lira yatak başı, faturalar dahil. İki kişilik odalar da 13 bin lira yatak başı. Öğrenci evi dizayn ettik pansiyon değil" derken diğeri ise "Salon tarafı bizim kendi ailemize ait. Valide hanım kalıyor. Toplamda 7 kişi kalacağız evde." diye konuştu.
En çok dikkat çeken ise 18 bin TL isteyen oldu: "Bu ev bir aile evi. Odanın içinde bir ranza var. Önce 20 bine koymuştuk sonra 18'e düştük. Bir kira depozito alabiliriz. Sözleşme yapmayacağız. Gelirsineniz aramızdaki oluşacak samimiyetle ilgili olarak sözleşme düşünmedik."
ATV Haber'e konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa "Ev sahibi en az iki katı daha fazla kar elde ediyor. 25-30 bine vereceği bir evi 50-60 bine kadar verebiliyor. Hem kayı dışı ekonomi hem vergi kaçağı hem de güvenlik açısından sakıncalı bir durum söz konusu. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan bir genelge bir yönetmelik çıkabilir. Müdahale edebilir"