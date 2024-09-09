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  4. Ev değil, oda değil; 18 bin TL'ye kiralık ranza! İlan siteleri doldu taştı: 7 kişi kalıyorlar... Sözleşme yok, gelir iki katı

Ev değil, oda değil; 18 bin TL'ye kiralık ranza! İlan siteleri doldu taştı: 7 kişi kalıyorlar... Sözleşme yok, gelir iki katı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.09.2024 09:42
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Kiralık evlerin yükselmesini fırsat bilen bazı uyanıklar, işi oda hatta ranza kiralamaya kadar götürdü. İlan sitelerinde artık kiralık ranza ilanlarının da olduğu görülürken, bir yatak kiralamanın ücreti ise 18 bin TL'yi buluyor. Herhang bir sözleşmenin yapılmadığı ranza kiralama ile ev sahiplerinin kazandığı paralar ise dikkat çekiyor.

Tatil bitti, okullar açıldı, 20 milyon ders başı yaptı. Tatilin bitmesiyle bir yandan okul, servis ve yemek ücretleri şimdiden velileri düşündürürken; diğer yandan da konaklama sorunu baş gösterdi. Özellikle büyükşehirlerde üniversiteliler için yurt sorunu aldı başını gitti. Yurt bulamayanlar kara kara düşünürken, bulanlar da yüksek fiyatlardan şikayetçi. Fahiş fiyatlı ev kiraları ise öğrencileri zorlarken, ilan sitelerindeki 'kiralık ranza' ilanları dikkat çekmeye başladı.

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EV DEĞİL, ODA DEĞİL KİRALIK RANZA!

EV DEĞİL, ODA DEĞİL KİRALIK RANZA!

Özel yurtların fahiş fiyatları ev kiralarıyla yarışırken, bu durumu gören uyanıklar öğrencilerin mağduriyetini fırsata çeviriyor. Emlak siteleri paylaşımlı ev ilanlarıyla dolu.

Bazı ev sahipleri ve uyanık kiracılar, sanki bir pansiyon, yurt işletmecisi gibi odalarını kiraya vermeye başladılar. Öyle ki o odalara birden çok baza, hatta ranzalar yerleştirerek karlarını kat ve kat artırıp yüksek gelir elde ediyorlar.

İlanları tek tek arayan ATV muhabirinin aldığı cevaplar ise dikkat çekti.

"TOPLAMDA 7 KİŞİ KALACAĞIZ"

"TOPLAMDA 7 KİŞİ KALACAĞIZ"

Bir ilan sahini "Odalar ikişer kişi 8 bine var, 8 bin 500'e var. 4 kişilik oda. 10 bin lira yatak başı, faturalar dahil. İki kişilik odalar da 13 bin lira yatak başı. Öğrenci evi dizayn ettik pansiyon değil" derken diğeri ise "Salon tarafı bizim kendi ailemize ait. Valide hanım kalıyor. Toplamda 7 kişi kalacağız evde." diye konuştu.

TEK BİR RANZAYA 18 BİN TL

TEK BİR RANZAYA 18 BİN TL

En çok dikkat çeken ise 18 bin TL isteyen oldu: "Bu ev bir aile evi. Odanın içinde bir ranza var. Önce 20 bine koymuştuk sonra 18'e düştük. Bir kira depozito alabiliriz. Sözleşme yapmayacağız. Gelirsineniz aramızdaki oluşacak samimiyetle ilgili olarak sözleşme düşünmedik."

KAYIT YOK, VERGİ YOK!

KAYIT YOK, VERGİ YOK!

ATV Haber'e konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa "Ev sahibi en az iki katı daha fazla kar elde ediyor. 25-30 bine vereceği bir evi 50-60 bine kadar verebiliyor. Hem kayı dışı ekonomi hem vergi kaçağı hem de güvenlik açısından sakıncalı bir durum söz konusu. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan bir genelge bir yönetmelik çıkabilir. Müdahale edebilir"

Anahtar Kelimeler:
kiralık konut yurt
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