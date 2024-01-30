Ev hanımlarına prim desteğinde ayrıntılar netleşmeye başladı, SGK Uzmanı, sigorta giriş detayına işaret etti: "Prim günü ve yaş buna göre hesaplanacak!"

Torba yasa maddeleri arasında yer alan ev hanımlarına emeklilik ile birlikte ev hanımları sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iki gün önce yaptığı açıklamada "Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz." dedi. Bakanın açıklamasının ardından düzenlemeye dair ayrıntılar da netleşmeye başladı.

SGK Uzmanı Murat Bal, prim desteğinde kadınların ilk sigortalılık tarihinin önemli olduğuna vurgu yaparak "Prim ve yaş buna göre hesaplanacak" dedi.



