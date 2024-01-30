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  4. Ev hanımlarına prim desteğinde ayrıntılar netleşmeye başladı, SGK Uzmanı, sigorta giriş detayına işaret etti: "Prim günü ve yaş buna göre hesaplanacak!"

Ev hanımlarına prim desteğinde ayrıntılar netleşmeye başladı, SGK Uzmanı, sigorta giriş detayına işaret etti: "Prim günü ve yaş buna göre hesaplanacak!"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.01.2024 10:41 | Son Güncelleme:
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"Ev hanımlarına emeklilik" haberleri milyonlarca kadın tarafından takip edilmeye devam ediyor. Çalışmayan ev kadınlarına emeklilik hakkıyla ilgili harekete geçildi. Kadınlar kaç gün, ne kadar prim ödeyecek? SGK Uzmanı Murat Bal detayları anlattı.

Torba yasa maddeleri arasında yer alan ev hanımlarına emeklilik ile birlikte ev hanımları sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iki gün önce yaptığı açıklamada "Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz." dedi. Bakanın açıklamasının ardından düzenlemeye dair ayrıntılar da netleşmeye başladı.

SGK Uzmanı Murat Bal, prim desteğinde kadınların ilk sigortalılık tarihinin önemli olduğuna vurgu yaparak "Prim ve yaş buna göre hesaplanacak" dedi.

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TV100 yayınına bağlanan SGK Uzmanı Murat Bal, ev hanımlarına prim desteğine ilişkin olarak "Kadın kardeşimizin işe ne zaman girdiğinin çok önemi var. Prim ve yaş buna göre hesaplanacak" dedi.

Ev kadınlarına prim desteği hükümetin seçim öncesi vaatlerinden biriydi. Düzenleme için kollar sıvandı, Ev hanımlarının beklediği emeklilik için şartlar şekillenmeye başladı.

Bal, "Kadınlar için 58 yaşını hangi tarihte doldurduğuna göre 7200 primini hangi tarihte doldurduğuna göre yaş skalamız var." diye konuştu.

Destek ödemelerinin miktarına ilişkin olarak Bal, "Şu an itibariyle 6 bin 400 lira olan isteğe bağlı primin bir bölü üçünü devlet ödeyecek. 4 bin 267 liralık kısmını da kadınlar ödeyerek bu günlere sahip olmuş olacak" ifadesini kullandı.

Bal şunları kaydetti:

"Orta Vadeli Programda sayın Bakan Vedat Işıkhan'ın söylediği 'Bu konuyu çözüme kavuşturacağız. Kadınlarımıza yönelik olarak isteğe bağlı Bağkurluluk sistemini oturtacağız' dedi"

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Anahtar Kelimeler:
Ev hanımı prim destek ev kadınlarına emeklilik
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