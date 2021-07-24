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Ev kadınına emeklilik! 31 Ağustos son tarih...

24.07.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılandırma fırsatından isteğe bağlı kapsamında primini kendi yatıran ev kadınları ile kısmi süreli çalışanlar da yararlanacak. Bu fırsat için son tarih 31 Ağustos... Kısmi süreli çalışanlar da son 12 aylık dönemde ödenmemiş primler için yapılandırma hakkından yararlanabilecek.

Ev kadınları ve kısmi çalışan vatandaşlar emeklilik ve ödenmemiş primler ile ilgili gelişmeleri ilgiyle takip ediyor.

Ev kadınına emeklilik fırsatı!

Milyonların nefes aldığı barış yasası ile ev kadınlarından kısmi çalışanlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren 'isteğe bağlı, topluluk sigorta primlerine ilişkin borçlar' da yapılandırılıyor.
Yapılandırma kanunu, Nisan 2021 ve önceki aylara ilişkin olup başvuru tarihi itibariyle ödeme imkanı ortadan kalkmayan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primlerinin de yapılandırılmasına olanak veriyor.
İsteğe bağlı kapsamında sigortasını başlatan ancak primini yatıramayanların 1 yıl süreleri bulunuyor.
Bu süre içinde primlerin yatırılmaması durumunda sigortalılık süresine sayılmıyor. Bu kapsamda olan ev kadınları 12 aylık dönemde ödenmeyen primleri için yapılandırmaya başvurup taksit olanaklarından yararlanabilir.
Bu ay başvuranlar geçen yılın Ağustos ayından sonraki, Ağustos'ta başvuranlar da Eylül ayından sonraki döneme ait prim borçlarını yapılandırabilecek. Borcun meydana geldiği tarihteki ana para tutarını enflasyon farkı ile peşin veya taksitle ödeme imkanı bulunuyor. Peşin ödeyenlerin enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek. Bu kapsamda olup da yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin de 30 Ağustos'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.
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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
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