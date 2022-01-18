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Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

18.01.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, yaşlı ya da hasta olan bireylere ödeme yapıldığı biliniyor. Sunulan imkanlarda ve ödemelerde yapılan değişiklikler ilgiler tarafından merakla bekleniyor. Evde bakım aylığı 2022 yılında ne kadar olacağı ile ilgili güncel veriler açıklandı. Peki evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? İşte 2022 evde bakım maaşı yatan iller!

Evde bakım maaşlarının her ilde farklı günlerde ödendiği de bilinenler arasında yer alıyor. Evde bakım maaşlarının hangi illere yapılacağı ise belirlendi. Evde bakım maaşı için vatandaşların belirli kriterler uymaları gerektiği de yine Bakanlık tarafından belirtiliyor. Evde bakım maaşı için e-Devlet üzerinden ya da SMS yolu ile gerekli verilere ulaşmanız da sunulan bir başka avantaj olarak yerini alıyor.

2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

Yaşlı, engelli ya da hasta olan vatandaşlara evde bakım maaşı yatırılıyor ve böylece vatandaşların bir nebze de olsa rahatlaması amaçlanıyor. Sunulan bu imkanda ve verilen destekte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapılacak olan ödemelerde güncellemelerin olduğunu belirtti. Ayrıca her il için farklı günlerde gerçekleştirilecek olan ödemeler ilgililer tarafından merak ediliyor.
Ekonomist sitesinin verilerine göre şu ana kadar ödeme yapıldığı bilinen iller Tokat, Kırklareli, Sivas, Aksaray, Çanakkale, Zonguldak, Manisa, Bilecik, Karabük, Muğla, Kocaeli, İstanbul, Amasya, Osmaniye, Sakarya, Ordu , Uşak, Afyonkarahisar, Antalya, Diyarbakır, Balıkesir, Samsun, Mersin, Çorum, Bursa, İzmir, Kırıkkale, Düzce, Bolu olarak biliniyor. Önümüzdeki günlerde diğer illere de farklı zaman dilimlerinde ödemelerin yapılacağı Bakanlık tarafından duyuruldu.
Evde bakım parası almak için vatandaşların belirli kriterleri taşıması gerektiği de dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Belirtilen kriterlere uyum sağlayan vatandaşların gerekli işlemleri yaptıktan sonra maaş almaya hak kazanmaları uygun görülüyor.

EVDE BAKIM MAAŞI 2022'DE NE KADAR OLACAK?

EVDE BAKIM MAAŞI 2022'DE NE KADAR OLACAK?
Merak edilen bir diğer konu ise evde bakım maaşının ne kadar olacağı sorusu oldu. 2021 yılında 1798 TL olan evde bakım maaşları son düzenleme ile birlikte yükseltildi. Yeni yılın gelmesi ile birlikte güncellenen ödemeler arasında yerini evde bakım maaşları da 2022 yılından itibaren 2.706 TL olarak vatandaşlara ulaştırılacak.
Evde bakım maaşı ödemelerinin e-Devlet üzerinden sorgulanabilmesi, sunulan bir diğer kolaylık olarak vatandaşlar ile buluşturuluyor.
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