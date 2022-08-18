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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! 18 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

18.08.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, 18 Ağustos 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce engelli vatandaşlar ve ailelerine destek amacıyla yapılan ödemeler bilindiği üzere her ay gerçekleştiriliyor. Peki 18 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz....

Evde bakım maaşı yatan iller listesi vatandaşların odaklandığı konular arasında yer alıyor. Birçok kişi arama motorların konuya ilişkin araştırma yapıyor. Gözler Ağustos ayı ödemelerine çevrilmişken konuyla ilgili açıklama yapıldı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bilgi sisteminde yapılan güncelleme sebebiyle gecikme yaşanan illerde ödemelerin hesaplara geçişinin sürdüğünü aktardı. Peki 18 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

18 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAAŞI YATTIM MI?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi merak konusu oldu. Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.
Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ TL?

EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ TL?
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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