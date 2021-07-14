Evde üretene devlet desteği! 240 bin TL şartına dikkat!

Ev kadınlarının üretime girmesi ve çalışma hayatına katılması konusundaki teşvikler devam ediyor. Bu kapsamda evde ürettiğini internet üzerinden satışa sunan kadınlar, vergi desteğinden yararlanabiliyor. Ancak her ürün vergi muafiyeti kapsamında sayılmıyor. Koronavirüs kaynaklı olarak pek çok çalışmayan kadın, çalışma hayatına dahil olarak ev ekonomisine destek olmak ya da ek iş olarak evde üretim yapmaya başladı.

Evde üretene destek!

Özellikle pandemi sebebiyle birçok iş yerinin kapanması ve işsizliğin artması sonucunda birçok çalışmayan kişi, evden ürettikleri ürünleri satışa sunarak ev ekonomisine destek olmayı ya da kendisine bir ek gelir elde etmeyi istiyor.

Bu kapsamda kadınların çalışma hayatına girmesini hızlandırmak için ev kadınlarına vergi desteği ile teşvik veriliyor.

Buna göre evde ürettiği ürünleri, internet üzerinden satışa sunan kişiler, vergi muafiyetinden yararlanabiliyor.

240 bin lira şartı! Muafiyet kapsamında 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirler bulunuyor. Evden üretim yapanlar, bu yıl içerisindeki hasılatının 240 bini aşmaması durumunda bu muafiyetten yararlanıyor.