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Evde üretene devlet desteği! 240 bin TL şartına dikkat!

14.07.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca ev kadınının üretime katılmasını sağlamak için birçok destek ve teşvik paketi açıklanıyor. Kadınlar, evde ürettikleri ürünleri internet üzerinden satışa çıkardığında vergi muafiyetinden de yararlanabiliyor. Muafiyet kapsamındaki ürünler; havlu, örtü, kilim, takı, dikiş gibi pek çok ürünü kapsıyor. Ev hanımlarının üretime katılması için bu gibi ürünlerde vergi desteği üzerinden teşvik sağlanıyor.

Ev kadınlarının üretime girmesi ve çalışma hayatına katılması konusundaki teşvikler devam ediyor. Bu kapsamda evde ürettiğini internet üzerinden satışa sunan kadınlar, vergi desteğinden yararlanabiliyor. Ancak her ürün vergi muafiyeti kapsamında sayılmıyor. Koronavirüs kaynaklı olarak pek çok çalışmayan kadın, çalışma hayatına dahil olarak ev ekonomisine destek olmak ya da ek iş olarak evde üretim yapmaya başladı.

Evde üretene destek!

Özellikle pandemi sebebiyle birçok iş yerinin kapanması ve işsizliğin artması sonucunda birçok çalışmayan kişi, evden ürettikleri ürünleri satışa sunarak ev ekonomisine destek olmayı ya da kendisine bir ek gelir elde etmeyi istiyor.
Bu kapsamda kadınların çalışma hayatına girmesini hızlandırmak için ev kadınlarına vergi desteği ile teşvik veriliyor.
Buna göre evde ürettiği ürünleri, internet üzerinden satışa sunan kişiler, vergi muafiyetinden yararlanabiliyor.

240 bin lira şartı!

240 bin lira şartı!
Muafiyet kapsamında 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirler bulunuyor. Evden üretim yapanlar, bu yıl içerisindeki hasılatının 240 bini aşmaması durumunda bu muafiyetten yararlanıyor.
Vergi muafiyetinden yararlanmak için bir bankadan ticari hesap açmak ve esnaf vergi muafiyeti belgesi almak gerekiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Vergi muafiyeti
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