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Evinin bir odasını atölyeye çevirdi, yurt dışından sipariş yağıyor! "En fazla Amerika, Avusturalya, Kanada, Suudi Arabistan ve Türk cumhuriyetlerinden talep geliyor"

23.02.2024 20:53
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Gaziantep'te evinin bir odasını tekstil atölyesine çeviren girişimci kadın, birlikte çalıştığı 3 kadınla nevresim takımı, bebek ve çeyiz seti gibi ürünler yapıyor. İş kurma hayalini evinde gerçekleştiren Nuray Şahin yurt dışına da ürün gönderiyor. Özellikle Amerika, Avusturalya, Kanada, Suudi Arabistan ve Türk cumhuriyetlerinden çok talep geldiğini belirten Şahin, "Taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Bir yıl sonra büyük atölyeye geçmeyi planlıyorum" dedi.

Yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü usta öğreticilikten emekli olan Nuray Şahin, iş kurma hayalini gerçekleştirmek için 1 yıl önce dikiş makinesi alarak evinin bir odasını atölyeye çevirdi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

Nevresim takımı, bebek ve çeyiz seti gibi ev tekstili ürünleri yapan Şahin, ürünlerini pazarladığı sosyal medyadan kısa süre içinde yoğun talep almaya başladı.
Yurt dışından da sipariş alan Nuray Şahin, taleplere yetişebilmek için atölyeye çevirdiği evinin odasında 3 kadınla çalışıyor.
Şahin, emekli olduktan sonra çocukluk hayali olan atölyeyi evinde açtığını anlattı.
Küçük üretimlerle başladığı işine sosyal medyadan yoğun talep gelmeye başlayınca 3 kişi istihdam ettiğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:
"Yurt dışından özellikle Amerika, Avusturalya, Kanada, Suudi Arabistan ve Türk cumhuriyetlerinden çok talep geliyor. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz."
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Anahtar Kelimeler:
Tekstil Gaziantep
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