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  4. EYT SON DAKİKA: Meclis’in EYT mesaisi yeniden başlıyor: Borçlu SGK ve Bağ-Kur’luya yeni fırsat! 2 önemli yasa ve 'deprem' düzenlemesi...

EYT SON DAKİKA: Meclis’in EYT mesaisi yeniden başlıyor: Borçlu SGK ve Bağ-Kur’luya yeni fırsat! 2 önemli yasa ve 'deprem' düzenlemesi...

24.02.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT son dakika haberleri: EYT ve yapılandırma. Meclis iki önemli gündem maddesi ile 28 Şubat’ta çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için son viraja giriliyor. ‘EYT'de İlk maaş ne zaman yatacak?’ sorusu cevap bulurken, teklife depremzedeler için yeni bir madde eklenmesi de gündeme geldi. Ayrıca yapılandırma kapsamında SGK ve Bağ-Kur prim borcu olanların da EYT ile kolay emekli olmasının önü açılacak.

Son dakika… Meclis’in öncelikli gündemi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olacak. Milyonların beklediği 4 maddelik teklif 2 Şubat’ta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmişti. Ancak deprem nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilince EYT düzenlemesinin Genel Kurul gündemine alınması da gecikti. TBMM, 28 Şubat’ta çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda EYT teklifinin de Genel Kurul’da ele alınması planlanıyor. Yasa Meclis’te kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EYT DÜZENLEMESİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

EYT DÜZENLEMESİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Sabah Gazetesi’nin aktardığı haberde, yürürlülük maddeleriyle 4 maddeden oluşan EYT yasası komisyonda değiştirilmeden kabul edilmişti. Genel Kurul'da bazı değişikliklerin olabileceği noktasında beklentiler de bulunuyor. Bunların başında da SSK'lılar için kademeli prim şartının 5 bin güne indirilmesi geliyor. Yine kısmi emeklilik için de yaş şartının 8 Eylül 1999 öncesinde olduğu gibi kadınlarda 50 erkeklerde 55 olması isteniyor. Ancak AK Partili kaynaklar içerikte hiçbir değişikliğin olmayacağını ifade ediyor.

EYT'YE DEPREM AYARI

EYT'YE DEPREM AYARI

EYT'li olarak çalışmak isteyenlerin işe başlaması için tanınan 10 günlük sürenin uzatılması gündemde. İşveren tarafı bu sürenin 3 aya çıkarılmasını talep ediyor.

Depremde hayatını kaybedenler için de harekete geçildi. AK Parti kurmaylarına göre EYT'liyken depremde hayatını kaybedenlerin aileleri de bu düzenlemeden yararlanabilecek. EYT'liler gerekli prim gün sayısı ve yılı dolduran ancak yaşının dolmasını bekleyenlerden oluştuğu için herhangi bir yasal düzenlemeye gerek kalmaksızın vefatın kesinleştirilmesinin ardından SGK'da yapılacak işlemler sonucunda yasal hak sahiplerine emekli maaşı bağlanabilecek.

İLK EMEKLİ MAAŞI NİSAN’A KALDI

İLK EMEKLİ MAAŞI NİSAN’A KALDI

Komisyondan geçen düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış vatandaşlar primlerini tamamladıklarında yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanacaklar. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düzenlemeden 5 milyona yakın sigortalının yararlanması bekleniyor.

Yasalar emeklilik işlemlerinin başlatıldığı aydan sonraki ay başından itibaren maaş hesabı yapılacağını söylüyor. Bu durumda Mart ayında yapılacak bir başvuru sonunda ilk maaşlar 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak.

GERİYE YÖNELİK ÖDEME

GERİYE YÖNELİK ÖDEME

Deprem dolayısıyla yasanın geç çıkmasıyla kaybolan hak geri verilebilir. Bu durumda maaşların yine daha önce açıklandığı gibi 1 Mart'tan itibaren başlaması da sağlanabilir. Ancak Ankara kulislerinde böyle bir uygulama yapılmayacağı yönünde konuşmalar olduğu belirtiliyor.

MAAŞ HESABINDA 3 DÖNEM DİKKATE ALINACAK

MAAŞ HESABINDA 3 DÖNEM DİKKATE ALINACAK

EYT yasası çıktıktan sonra yaş şartı dışındaki şartları tamam olanların; örneğin primi ve sigortalılık süresi tamam olanların maaş hesapları, diğer tüm emekli aylığı bağlananlar gibi, 3 dönem üzerinden yapılacak. 1999 yılı öncesi, 1999 yılı - 2008 arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak. Bu 3 dönemdeki hesaplar yapılıp birleştirilerek emeklinin maaşı ortaya çıkacak. Kısacası emekli maaşı hesaplaması yapılırken sigortalılık dönemindeki tüm kazançlar dikkate alınacak. Kişilerin çalıştıkları yıllar, aylık kazançları, çalışma süreleri, yaş beklerken ödenen fazla primler ve işe ara verip vermemiş olmaları emekli maaşı hesaplanırken ödenecek tutarı ortaya çıkaracak.

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EYT

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