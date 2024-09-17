Fatih Portakal'dan canlı yayında asgari ücret çıkışı! Hem minimum beklentisini hem de 'insafa gelirlerse' diyerek en yüksek oranı duyurdu

Ekonomik yapının önemli bir bölümünü oluşturan asgari ücretle ilgili yeni senaryolar konuşulmaya başlandı. 2024 yılında temmuz zammı görmeyen asgari ücretin 2025 ocak ayından itibaren ne kadar olacağı ise herkes tarafından merak ediliyor. Enflasyon verilerinin yeni asgari ücreti belirlemede kritik öneme sahip olduğu bilinirken yeni rakam için tartışmalar da başlamış oldu.