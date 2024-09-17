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Fatih Portakal'dan canlı yayında asgari ücret çıkışı! Hem minimum beklentisini hem de 'insafa gelirlerse' diyerek en yüksek oranı duyurdu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.09.2024 06:46
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2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belli olmasına daha 3,5 ay olmasına rağmen kulislerden rakamlar gelmeye başladı. Daha önceki asgari ücret tahminleriyle gündem olan Fatih Portakal'dan da ilk açıklama geldi. Enflasyonun yıl sonu tahmininin yüzde 41 olduğunu hatırlatan Portakal hem oran hem rakam vererek asgari ücret tahmini söyledi. Öte yandan Bakan Şimşek'e de soru soran Portakal gelir bozukluğuyla alakalı, 'Bununla ilgili bir planınız var mı?' ifadelerini kullandı.

Ekonomik yapının önemli bir bölümünü oluşturan asgari ücretle ilgili yeni senaryolar konuşulmaya başlandı. 2024 yılında temmuz zammı görmeyen asgari ücretin 2025 ocak ayından itibaren ne kadar olacağı ise herkes tarafından merak ediliyor. Enflasyon verilerinin yeni asgari ücreti belirlemede kritik öneme sahip olduğu bilinirken yeni rakam için tartışmalar da başlamış oldu.

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PORTAKAL'DAN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Daha önceki tahminleriyle dikkat çeken Fatih Portakal Sözcü TV Ana Haberi'nde yeni tahminini açıkladı. İhtimalleri bir bir sıralayan Portakal yeni zam oranının yüzde 40 ila yüzde 50 arasında olacağını beklediğini duyurdu. Portakal ayrıca 'insafa gelecek olursa oran yüzde 65'e de çıkabilir' dedi.

Portakal'ın asgari ücretle ilgili açıklamaları şu şekilde;

Asgari ücret ne olacak? Eylülü saymazsak ekim, kasım, aralık... 3 buçuk ay sonra yeni asgari ücret yani 2025 yılının asgari ücreti belli olacak. Peki ne konuşuluyor diye soracak olursanız; Enflasyon yeni düzenlemeyle yeni düzeltmeyle birlikte %41 buçuk civarında %45 de çıkabilir diyorlar. Yıl sonu enflasyonu hadi %41 alalım biz en az %41 enflasyonu verecek.

ASGARİ ÜCRETTE REFAH PAYI OLACAK MI?

ASGARİ ÜCRETTE REFAH PAYI OLACAK MI?

Bunun üstüne 5 puan ya da 10 puan bir refah payı koyabilir. Yani benim gördüğüm kadarıyla %40 ila %50 arasında bir zam oranından bahsediyoruz. Eğer 20.000 TL alıyorsanız emekli maaşı %40 alacak olursanız 28.000 TL yapar veya %50 alacak olursanız 30.000 TL yapar %40'ın altında vermeyecekler.

TAHMİN ETTİĞİ ORAN

TAHMİN ETTİĞİ ORAN

 Yani bu hesaba göre vermeyecekler %40'la %50 arasında olur diye tahmin ediyorum. Asgari ücret 17.002 TL. Alım gücüne baktığımızda 13.000 TL kadar düştü. %25 oradan bir kayıp var. Bakarsınız insafa gelecek olurlarsa hesap kitap doyacak olursa belki %65 de çıkabilir bu ama minimum %40 vermek zorunda.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret fatih portakal Zam sözcü tv
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