GEN İlaç halka arz ne zaman? GEN İlaç halka arz hisse fiyatı ne kadar?

SPK'dan GEN İlaç'ın halka arzı için onay çıktı. GEN İlaç'ın halka arz olacağı tarih ve hisse fiyatı yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Talep toplama süreciyle ilgili detaylar merak ediliyor. Peki GEN İlaç halka arz ne zaman yapılacak?

Gen İlaç halka arz ne zaman?

GEN İlaç halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı.

Başvurunun SPK tarafından onaylanması sonrası halka arzın ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. GEN halka arzında sermaye artırımı ve ortak satışı vasıtasıyla toplam 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor ve yakın tarihlerinde ise talep toplama süreçlerini gerçekleştirmesi bekleniyor.

GEN halka arzı, OYAK Yatırım liderliğinde ve sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle beraber 28-29-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.