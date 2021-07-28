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GEN İlaç halka arz ne zaman? GEN İlaç halka arz hisse fiyatı ne kadar?

28.07.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GEN İlaç'ın halka arz başvurusu sonrası SPK'dan onay çıktı. Yatırımcılar ve vatandaşlar GEN İlaç'ın halka arz olacağı tarihi ve hisse fiyatını merak ediyor. Peki GEN İlaç halka arz ne zaman yapılacak? GEN İlaç halka arz hisse fiyatı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

SPK'dan GEN İlaç'ın halka arzı için onay çıktı. GEN İlaç'ın halka arz olacağı tarih ve hisse fiyatı yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Talep toplama süreciyle ilgili detaylar merak ediliyor. Peki GEN İlaç halka arz ne zaman yapılacak?

Gen İlaç halka arz ne zaman?

GEN İlaç halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı.
Başvurunun SPK tarafından onaylanması sonrası halka arzın ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. GEN halka arzında sermaye artırımı ve ortak satışı vasıtasıyla toplam 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor ve yakın tarihlerinde ise talep toplama süreçlerini gerçekleştirmesi bekleniyor.
GEN halka arzı, OYAK Yatırım liderliğinde ve sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle beraber 28-29-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Hisse fiyatı ne kadar?

Hisse fiyatı ne kadar?
Halka arzda hisse fiyatı 10.75 olarak belirlendi. Ayrıca halka arz edilen payların %34'ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, %1'i Şirket Çalışanlarına, %35'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve % 30'u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.
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