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Gidiyorlar! İkamet izinli yabancı sayısı 250 bine yakın azaldı: Herkes Suriye sanıyordu, liste çok başka çıktı

16.01.2024 10:38 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de ikamet izniyle yaşayan yabancı sayısı bir yılda 247 bin 62 azaldı. Son bir yılda 63 bin 704 Rus ve Ukraynalı ülkesine döndü. İkamet izni ile Türkiye'deki yabancılarda ilk sırayı Türkmenistan vatandaşları aldı. Onu Rusya, Irak ve Suriye vatandaşları takip etti.

Türkiye'de ikamet izni ile yaşayan yabancı sayısı 1 milyon 107 bin 32 oldu. 2022'de 1 milyon 354 bin 94 olarak kayıtlara geçen Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı 247 bin 62 azaldı.

YARISINDAN FAZLASI İSTANBUL'DA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre; 31 Aralık 2023 itibarıyla, ikamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancı sayısı 1 milyon 107 bin 32 oldu. İkamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancıların illere göre dağılımında ilk sıradaki İstanbul, 556 bin 578 yabancıya ev sahipliği yaptı.

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Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısında İstanbul'un ardından Antalya yer aldı. Antalya'da ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı 117 bin 52 olarak kayıtlara geçti. En fazla ikamet izni alınan kentlerden Ankara'da 70 bin 98, Bursa'da 51 bin 537, Mersin'de 43 bin 944, İzmir'de 25 bin 576, Muğla'da 20 bin 453 yabancı yaşıyor.

TÜRKMENİSTAN VATANDAŞLARI İLK SIRADA

TÜRKMENİSTAN VATANDAŞLARI İLK SIRADA

İkamet izni ile Türkiye'deki yabancılarda ilk sırayı Türkmenistan vatandaşları aldı. Türkiye'de ikamet izni ile bulunan Türkmenistan vatandaşı sayısı 109 bin 39 olarak kayıtlara geçti. Türkmenistan vatandaşlarının ardından 100 bin 847 Rusya vatandaşı, 91 bin 117 Irak vatandaşı, 79 bin 779 Suriye vatandaşı, 79 bin 505 İran vatandaşı, 67 bin 621 Azerbaycan vatandaşı, 52 bin 65 Özbekistan vatandaşı, 43 bin 6 Kazakistan, 41 bin 978 Afganistan vatandaşı, 36 bin 982 Ukrayna vatandaşı, 405 bin 33 diğer ülke vatandaşları ikamet izniyle Türkiye'de bulunuyor.

EN AZ YABANCININ YAŞADIĞI KENT TUNCELİ

EN AZ YABANCININ YAŞADIĞI KENT TUNCELİ

Yabancıların en az ikamet izni aldığı kent Tunceli oldu. 52 yabancının yaşadığı Tunceli'nin ardından, Muş'ta 83, Bitlis 204, Bayburt'ta 280, Ardahan'da 278 yabancı ikamet izni ile bulunuyor. Bu yıl yabancılardan 638 bin 764'ü kısa dönem, 161 bin 426'sı öğrenci, 117 bin 579'u aile, 189 bin 263'ü diğer ikamet izni ile Türkiye'de bulunuyor.

Kısa dönem ikamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancı sıralamasında ilk sırada Irak vatandaşları yer aldı. Öğrenci ikamet izni ile Türkiye'deki yabancı sıralamasında İran vatandaşları, aile ikamet izni ile Türkiye'de bulunan ülke vatandaşlarından da Azerbaycan ilk sırada yer aldı.

18 YILDA 179 BİNDEN 1 MİLYON 107 BİNE YÜKSELDİ

18 YILDA 179 BİNDEN 1 MİLYON 107 BİNE YÜKSELDİ

Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı, 2005 yılında 178 bin 964'ten 2015 yılında 422 bin 895'e ulaştı. 2018 yılında 856 bin 470'e yükselen bu sayı, 2019 yılında ilk kez 1 milyonu aşıp 1 milyon 101 bin 30 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
göç idaresi
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