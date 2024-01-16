Gidiyorlar! İkamet izinli yabancı sayısı 250 bine yakın azaldı: Herkes Suriye sanıyordu, liste çok başka çıktı

Türkiye'de ikamet izni ile yaşayan yabancı sayısı 1 milyon 107 bin 32 oldu. 2022'de 1 milyon 354 bin 94 olarak kayıtlara geçen Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı 247 bin 62 azaldı.

YARISINDAN FAZLASI İSTANBUL'DA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre; 31 Aralık 2023 itibarıyla, ikamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancı sayısı 1 milyon 107 bin 32 oldu. İkamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancıların illere göre dağılımında ilk sıradaki İstanbul, 556 bin 578 yabancıya ev sahipliği yaptı.



