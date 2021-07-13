Girişimcilere büyük kolaylık! 3 yıl vergi ve 1 yıl prim teşviği...

Türkiye’de özellikle genç işsizlik son yıllarda artış gösteriyor. Bu kapsamda gençlere kendi işlerini kurmaları için girişim teşvikleri açıklanıyor. Ülkemizde kendi işini kurmak isteyen, ortak bir şirket açmak isteyen veya bir şirketi devralmak isteyen genç girişimlere çeşitli destekler veriliyor. Bunlardan birisi de prim ve vergi kolaylıkları.

14 bin 810 lira prim desteği!

Genç nüfusun girişimleri ülkemizde pek çok şekilde destekleniyor. Devlet destekli vergi ve prim teşviği ise en dikkat çeken destekler arasında yer alıyor.

İlk kez kendisine ait bir iş yeri açmak isteyen 18 -29 yaş arası gençler, Sosyal Güvenlik Kurumu’na Bağ-Kur’lu olarak sigorta başlangıcı yapmaları sonrasında, 1 yıl süre ile Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor.

Bu da genç girişimlere yıllık olarak 14 bin 810 lira bir avantaj sağlıyor.

15 bin 340 lira vergi teşviği! 18 – 29 yaş arasında bulunan ve ilk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak iş yeri açacak olan gençler için ise 3 yıllık bir vergi muafiyeti bulunuyor.