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Girişimcilere büyük kolaylık! 3 yıl vergi ve 1 yıl prim teşviği...

13.07.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç girişimcileri destekleme kapsamında gençler, 3 yıl vergi ve 1 yıl prim teşviğinden faydalanabiliyor. Hem yeni bir girişimde bulunan hem de bir işletmeyi devralan gençler bu destekten yararlanıyor. Girişimci gençleri teşvik amacıyla yürütülen destek ile gençler artık kendi işlerini kurabilecek veya kendi aralarında ortaklıklar geliştirebilecek ve ayrı ayrı olarak teşvikten yararlanabilecek.

Türkiye’de özellikle genç işsizlik son yıllarda artış gösteriyor. Bu kapsamda gençlere kendi işlerini kurmaları için girişim teşvikleri açıklanıyor. Ülkemizde kendi işini kurmak isteyen, ortak bir şirket açmak isteyen veya bir şirketi devralmak isteyen genç girişimlere çeşitli destekler veriliyor. Bunlardan birisi de prim ve vergi kolaylıkları.

14 bin 810 lira prim desteği!

Genç nüfusun girişimleri ülkemizde pek çok şekilde destekleniyor. Devlet destekli vergi ve prim teşviği ise en dikkat çeken destekler arasında yer alıyor.
İlk kez kendisine ait bir iş yeri açmak isteyen 18 -29 yaş arası gençler, Sosyal Güvenlik Kurumu’na Bağ-Kur’lu olarak sigorta başlangıcı yapmaları sonrasında, 1 yıl süre ile Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor.
Bu da genç girişimlere yıllık olarak 14 bin 810 lira bir avantaj sağlıyor.

15 bin 340 lira vergi teşviği!

15 bin 340 lira vergi teşviği!
18 – 29 yaş arasında bulunan ve ilk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak iş yeri açacak olan gençler için ise 3 yıllık bir vergi muafiyeti bulunuyor.
Buna göre, ilk defa iş yeri açan ve vergi mükellefi olan gençler, 3 yıl boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor.
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