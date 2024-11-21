GSS BORCU 2025 | 2024'te aylık 600 liraydı! Milyonlara güzel haber: 1 Ocak 2025'te süre doluyordu ama... Erteleme kararı masada

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlar dikkat! 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetinden faydalanamayacak olan milyonlarca borçlu için beklenen haber geldi. Hem hükümet kanadı hem de AK Parti içinde söz konusu bu borçların ertelenmesi konusu gündeme geldi. Yakında TBMM'ye sunulacak torba yasa teklifinde GSS borçları ile hükümlerin de bulunabileceği konuşuluyor.
Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamında bulunuyor ve brüt asgari ücretin yüzde 3’üne karşılık gelen tutarda aylık prim ödemeleri gerekiyor. Bu tutar 2024 yılı için aylık 600 lira olarak belirlenmişti.
Ödeme gücünün olmadığını beyan eden kişiler ise gelir testi yaptırarak, prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyorlar.
Bu kapsamda aylık gelirinin asgari ücretin üçte birini aşmadığını belgeleyenlerin sağlık primleri devlet tarafından karşılanıyor.
Son günlerde, gelir testi yaptırmayan ve prim borçlusu durumuna düşenlere SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlamıştı.
Tütkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; hem hükûmet kanadı hem de AK Parti’de bu borçların ertelenmesi konusu gündeme geldi.