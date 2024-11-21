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GSS BORCU 2025 | 2024'te aylık 600 liraydı! Milyonlara güzel haber: 1 Ocak 2025'te süre doluyordu ama... Erteleme kararı masada

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.11.2024 07:01
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Borcu olanlar ödemeleri için tebligatlar yapılmaya başlanmış, maddi gücü olmayan vatandaşlar zor duruma düşmüştü. Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarıyla ilgili hükümet ve AK Parti kanadından, vatandaşları rahatlatacak karar geldi. 2024 yılında aylık 600 lira olan prim ödemelerini yapamayanlar, 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetinden faydalanamayacaktı. Ancak milyonlarca kişinin GSS borçları erteleniyor. İşte tüm detaylar...

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlar dikkat! 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetinden faydalanamayacak olan milyonlarca borçlu için beklenen haber geldi. Hem hükümet kanadı hem de AK Parti içinde söz konusu bu borçların ertelenmesi konusu gündeme geldi. Yakında TBMM'ye sunulacak torba yasa teklifinde GSS borçları ile hükümlerin de bulunabileceği konuşuluyor.

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2024'TE AYLIK 600 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİ

2024'TE AYLIK 600 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamında bulunuyor ve brüt asgari ücretin yüzde 3’üne karşılık gelen tutarda aylık prim ödemeleri gerekiyor. Bu tutar 2024 yılı için aylık 600 lira olarak belirlenmişti.

Ödeme gücünün olmadığını beyan eden kişiler ise gelir testi yaptırarak, prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyorlar.

DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIYOR

DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Bu kapsamda aylık gelirinin asgari ücretin üçte birini aşmadığını belgeleyenlerin sağlık primleri devlet tarafından karşılanıyor.

BORÇLARINI ÖDEYEMEYENLERE TEBLİGAT BAŞLADI

BORÇLARINI ÖDEYEMEYENLERE TEBLİGAT BAŞLADI

Son günlerde, gelir testi yaptırmayan ve prim borçlusu durumuna düşenlere SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlamıştı.

GSS BORÇLARI ERTELENİYOR

GSS BORÇLARI ERTELENİYOR

Tütkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; hem hükûmet kanadı hem de AK Parti’de bu borçların ertelenmesi konusu gündeme geldi.

Anahtar Kelimeler:
borç gss prim borcu
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