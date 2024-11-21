GSS BORCU 2025 | 2024'te aylık 600 liraydı! Milyonlara güzel haber: 1 Ocak 2025'te süre doluyordu ama... Erteleme kararı masada

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlar dikkat! 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetinden faydalanamayacak olan milyonlarca borçlu için beklenen haber geldi. Hem hükümet kanadı hem de AK Parti içinde söz konusu bu borçların ertelenmesi konusu gündeme geldi. Yakında TBMM'ye sunulacak torba yasa teklifinde GSS borçları ile hükümlerin de bulunabileceği konuşuluyor.