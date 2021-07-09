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Hububat, baklagil ve dane mısır desteği ne zaman verilecek? Üretici desteği ne zaman yatacak?

09.07.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baklagil, hububat ve dane mısır desteği üreticileri desteklemek amacıyla vatandaşlara ödeniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin ne zaman yapılacağı da üreticiler tarafından merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Baklagil, hububat, dane mısır fark ödemeleri ve diğer üretici destek ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki Hububat, baklagil ve dane mısır desteği ne zaman ödenecek?

Hububat, baklagil ve dane mısır destek ödemesi, üreticileri üretim yaparken desteklemek için ödeniyor. Çay budama tazminatı gibi farklı isimlerle de verilen desteklerin ödeme tarihleri merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yapılacak hububat, baklagil ve dane mısır destek ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. İşte hububat, baklagil ve dane mısır destek ödeme tarihi…

Hububat, baklagil ve dane mısır desteği ne zaman ödenecek?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hububat, baklagil ve dane mısır destek ödemelerinin tarihi ile ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Pakdemirli açıklamasında; ‘Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 15 ilde 18.787 üreticimize 57.892.611 TL’lik ödemeler bugün (9 Temmuz) tarihi itibariyle yapılacak.’ Dedi.

Üretici desteği ne zaman yatacak?

Üretici desteği ne zaman yatacak?
Ayrıca Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamasında; Çay budama tazminatı kapsamında 302.215.668 TL, Çay budama masrafı kapsamında 4.353.078 TL, Bitki karantinası desteği kapsamında, 600 işletmeye 24 milyon 251 bin TL, AR-GE desteği kapsamında, 48 projeye 8 milyon 26 bin TL, Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma desteği kapsamında 10 projeye 3 milyon 325 bin TL olmak üzere toplamda 420 milyon 412 bin TL'lik destekleme ödemesinin bugün (9 Temmuz) üreticilerin hesaplarına yatırılacağını kaydetti.
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Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli
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