İBB'ye 'Medya A.Ş.' ve 'Kent Uzlaşısı' operasyonu! İmamoğlu gözaltında... İşte gözaltı kararı verilen isimlerin tam listesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon Türkiye'nin gündem maddesi oldu. Operasyonun Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı ile ilgili olduğu belirtilirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.