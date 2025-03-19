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  4. İBB'ye 'Medya A.Ş.' ve 'Kent Uzlaşısı' operasyonu! İmamoğlu gözaltında... İşte gözaltı kararı verilen isimlerin tam listesi

İBB'ye 'Medya A.Ş.' ve 'Kent Uzlaşısı' operasyonu! İmamoğlu gözaltında... İşte gözaltı kararı verilen isimlerin tam listesi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
19.03.2025 09:52
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Türkiye güne İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yapılan operasyon haberiyle uyandı. Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı kapsamında yapılan operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. İşte hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin tam listesi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon Türkiye'nin gündem maddesi oldu. Operasyonun Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı ile ilgili olduğu belirtilirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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BAŞSAVCILIKTAN İKİ AÇIKLAMA GELDİ

BAŞSAVCILIKTAN İKİ AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan iki açıklamada İmamoğlu için 'Suç örgütü lideri' ifadesi kullanıldı ve 'terör' suçlaması yapıldı.

"KENDİMİ MİLLETİME EMANET EDİYORUM"

"KENDİMİ MİLLETİME EMANET EDİYORUM"

Konuyla ilgili olarak konuşan İmamoğlu, "Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polislerimi bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır.

Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, kendimi milletime emanet ediyorum. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

CÜBBELİ AHMET DETAY! O İSİM DE GÖZALTINDA

CÜBBELİ AHMET DETAY! O İSİM DE GÖZALTINDA

İBB ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Cübbeli Ahmet'in damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Cübbeli Ahmet'in kızı Yüsra Palazoğlu'na da trafikte 'çakar' kullandığı için 139 bin 165 lira ceza uygulanmıştı.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN ENİŞTESİ DE LİSTEDE

ŞEYMA SUBAŞI'NIN ENİŞTESİ DE LİSTEDE

Yürütülen operasyonun Medya A.Ş. ihaleler, kent uzlaşısı ve terör soruşturması olduğu belirtilirken gözaltı listesinde Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl'ın da olduğu ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Gözaltı ibb
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Okuyucu Yorumları 15 yorum
devletim işini bilir..👌👍
hak yerini bulur.
adalet herkes için var. kanunsuz suç ve ceza olmaz
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