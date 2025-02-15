FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İhtiyaç kredilerinde limit değişti! Bankalar düğmeye bastı... İşte 125 bin TL ve 250 bin TL'nin geri ödemesi

İhtiyaç kredilerinde limit değişti! Bankalar düğmeye bastı... İşte 125 bin TL ve 250 bin TL'nin geri ödemesi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.02.2025 12:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde vade sınırlamasındaki parasal tutarları güncelledi. Yapılan düzenleme sonrası tüketiciler en uygun ihtiyaç kredisini aramaya başladı. peki, 36 ay vadede 125 bin liranın ödemesi ve 24 ay vadede 250 bin liranın ödemesi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Kredi limitlerine ilişkin 9 Haziran 2022 tarihinde düzenleme yapılmıştı. BDDK tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin lira ile 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirlemişti.

BDDK duyurdu! Tüketici kredilerinde limit değişti BDDK duyurdu! Tüketici kredilerinde limit değişti
Canlı Borsa

Dün yapılan bir değişiklik ile BDDK, tüketici limitlerinde değişiklik yaptı. Buna göre yeni limit sınırları şu şekilde değişti:

Dün yapılan bir değişiklik ile BDDK, tüketici limitlerinde değişiklik yaptı. Buna göre yeni limit sınırları şu şekilde değişti:

Kredi tutarı 125.000 Türk Lirası ve altında olan krediler için otuz altı ay,

Kredi tutarı 125.000 Türk Lirasının üzerinde olup 250.000 Türk Lirasının üzerinde olmayan krediler için yirmi dört ay,

Kredi tutarı 250.000 Türk Lirasının üzerinde olan krediler için on iki ay

İHTİYAÇ KREDİSİNE YÖNELİK TALEP ARTIYOR

İHTİYAÇ KREDİSİNE YÖNELİK TALEP ARTIYOR

BDDK'nın verileri incelendiğinde ise ihtiyaç kredilerine yönelik artış eğilimi devam ediyor. Buna göre, yılın ilk haftasında 1 trilyon 431 milyar lira olan ihtiyaç kredilerinin büyüklüğü, 7 Şubat ile sona eren haftada 1 trilyon 470 milyar liraya kadar yükseldi. Bu kredilerin toplam tüketici kredileri arasındaki payı %71,16 olarak gerçekleşti.

Geçen hafta konut ve otomobil finansmanlarını da kapsayan tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 67 milyar lira olarak açıklanmıştı.

BDDK'nın düzenlemesinin ardından vatandaşlar uygun ihtiyaç kredisi arayışına girdi. Buna göre, tüketicilerin bireysel kredi skoru dikkate alınarak ve sigorta gibi diğer masraflar hariç olmak üzere, bankalarca sunulan kredi oranlarına bakıldığında, en uygun oran yüzde 2,99 olarak öne çıkıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 125 bin lira ve 250 bin liralık yeni limitlere göre en uygun kredi seçenekleri şu şekilde:

Anahtar Kelimeler:
ihtiyaç kredisi Tüketici kredisi bddk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü! Kayakçılar son anda kurtuldu

Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü! Kayakçılar son anda kurtuldu

Otomobil devi Türkiye'ye fabrika kuruyor

Otomobil devi Türkiye'ye fabrika kuruyor

1800 TL'ye satın aldı! 3 milyona sattı: "Görür görmez anladım"

1800 TL'ye satın aldı! 3 milyona sattı: "Görür görmez anladım"

Vatandaştan sonra onlar da isyan etti, 700 bin lira topluyorlar

Vatandaştan sonra onlar da isyan etti, 700 bin lira topluyorlar

Her yerde 12 buçuk lirayken dar gelirliyi düşündü!

Her yerde 12 buçuk lirayken dar gelirliyi düşündü!

Meclis Lokantası’nda şaşırtan hesap! 8 kişi doya doya yemek yedi...

Meclis Lokantası’nda şaşırtan hesap! 8 kişi doya doya yemek yedi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.