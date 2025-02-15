İhtiyaç kredilerinde limit değişti! Bankalar düğmeye bastı... İşte 125 bin TL ve 250 bin TL'nin geri ödemesi

Kredi limitlerine ilişkin 9 Haziran 2022 tarihinde düzenleme yapılmıştı. BDDK tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin lira ile 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirlemişti.

Dün yapılan bir değişiklik ile BDDK, tüketici limitlerinde değişiklik yaptı. Buna göre yeni limit sınırları şu şekilde değişti: