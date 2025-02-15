İhtiyaç kredilerinde limit değişti! Bankalar düğmeye bastı... İşte 125 bin TL ve 250 bin TL'nin geri ödemesi

Kredi limitlerine ilişkin 9 Haziran 2022 tarihinde düzenleme yapılmıştı. BDDK tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin lira ile 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirlemişti.
Kredi tutarı 125.000 Türk Lirası ve altında olan krediler için otuz altı ay,
Kredi tutarı 125.000 Türk Lirasının üzerinde olup 250.000 Türk Lirasının üzerinde olmayan krediler için yirmi dört ay,
Kredi tutarı 250.000 Türk Lirasının üzerinde olan krediler için on iki ay
BDDK'nın verileri incelendiğinde ise ihtiyaç kredilerine yönelik artış eğilimi devam ediyor. Buna göre, yılın ilk haftasında 1 trilyon 431 milyar lira olan ihtiyaç kredilerinin büyüklüğü, 7 Şubat ile sona eren haftada 1 trilyon 470 milyar liraya kadar yükseldi. Bu kredilerin toplam tüketici kredileri arasındaki payı %71,16 olarak gerçekleşti.
Geçen hafta konut ve otomobil finansmanlarını da kapsayan tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 67 milyar lira olarak açıklanmıştı.
BDDK'nın düzenlemesinin ardından vatandaşlar uygun ihtiyaç kredisi arayışına girdi. Buna göre, tüketicilerin bireysel kredi skoru dikkate alınarak ve sigorta gibi diğer masraflar hariç olmak üzere, bankalarca sunulan kredi oranlarına bakıldığında, en uygun oran yüzde 2,99 olarak öne çıkıyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 125 bin lira ve 250 bin liralık yeni limitlere göre en uygun kredi seçenekleri şu şekilde:
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