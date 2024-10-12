IMF'ten Türkiye'ye 'çalışanları üzecek' çağrı! Asgari ücret, memur ve emekli maaşları için zam hesabı sürerken...

Türkiye, bir yandan dün A'dan Z'ye getirilmek istenen yeni vergileri konuşurken; bir yanda da ocak ayında yapılacak maaş zamlarını konuşuyor. Milyonlarca memur ve emekli 2025 zamlı maaşlar için enflasyon oranlarını takip ederken; özel sektör çalışanları da "2025'te asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor.
Her geçen gün artan hayat pahalılığı ve getirilmesi planlanan yeni vergilerle şimdiden Ocak zammına kilitlenen çalışanlar, yeni yılda kendilerini rahatlatacak bir maaş zammı isterken; uzmanlar ise o kadar da iyimser değil.
Kamuoyunda yüzde 25-30 oranında bir zam yapılacağı konuşulurken; Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) dikkat çeken bir 'Türkiye' değerlendirmesi geldi.
IMF'den yapılan açıklamada, 27 Eylül'de Türkiye ile 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, geçen yıl boyunca ekonomi politikalarında yaşanan kararlı değişimin Türkiye'nin genel politika duruşunu sıkılaştırdığı ifade edildi.
Vergi ve harcama önlemlerinin mali ihtiyatı yeniden sağlama çabalarını desteklediği belirtilen açıklamada, daha güçlü gelir politikalarına olan bağlılığın kredibiliteyi güçlendirdiği vurgulandı. Açıklamada, politika dönüşünün ekonomik dengesizlikleri azalttığı ve güveni yeniden canlandırdığı ifade edildi.
Sıkılaşan finansal koşulların iç talep üzerinde baskı oluşturmasıyla manşet enflasyonun düştüğüne işaret edilen açıklamada, piyasa duyarlılığının yerli ve yabancı yatırımcıların TL cinsinden varlıklara yönelmesiyle keskin bir şekilde iyileştiği, düşük emtia fiyatları, canlı ihracat ve azalan altın ithalatının hem brüt hem de net rezerv pozisyonunda büyük bir iyileşmeyi destekleyerek cari hesabı güçlendirdiği değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, "Yetkililerin kademeli politika ayarlaması çerçevesinde enflasyonun daha da düşmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.
Beklentilere ilişkin risklerin önemli ve aşağı yönlü olduğu belirtilen açıklamada, bunlar arasında beklenenden daha güçlü ücret ve fiyat ataleti, sermaye akışlarının tersine dönmesi, yükselen küresel enerji fiyatları ile tırmanan jeopolitik gerilimlerin yer aldığı bildirildi.