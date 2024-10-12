IMF'ten Türkiye'ye 'çalışanları üzecek' çağrı! Asgari ücret, memur ve emekli maaşları için zam hesabı sürerken...

Türkiye, bir yandan dün A'dan Z'ye getirilmek istenen yeni vergileri konuşurken; bir yanda da ocak ayında yapılacak maaş zamlarını konuşuyor. Milyonlarca memur ve emekli 2025 zamlı maaşlar için enflasyon oranlarını takip ederken; özel sektör çalışanları da "2025'te asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

2025 MAAŞ ZAMMI HESAPLARI...

Her geçen gün artan hayat pahalılığı ve getirilmesi planlanan yeni vergilerle şimdiden Ocak zammına kilitlenen çalışanlar, yeni yılda kendilerini rahatlatacak bir maaş zammı isterken; uzmanlar ise o kadar da iyimser değil.

IMF'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Kamuoyunda yüzde 25-30 oranında bir zam yapılacağı konuşulurken; Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) dikkat çeken bir 'Türkiye' değerlendirmesi geldi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır