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İş ararken borçlu çıktı, "İzmir'in Kralı"na çarpıldı! "Aklıma oynandı" diye isyan etti ama herkes aynı tuzağa düşmüş: 95 bin TL, 60 bin TL...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.10.2024 10:42
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İş bulmak isterken, hem borca girdi hem de bütün birikiminden oldu. Sosyal medyada dolandırıcıların ağına düşen iki çocuk annesi kadın, iş vaadiyle 95 bin TL'sini kaptırırken; "Dolandırıldım, aklıma oynandı, kandırıldım" diye isyan etti. Parasını geri almak istediğinde ise ölüm tehdidiyle karşılaştı: "Dikkat et! Beynine sıkacağım." Onlarca vatandaşın da benzer yolla 60 bin TL, 50 bin TL gibi rakamları dolandırıcılara elleriyle teslim ettiği öğrenilirken, "İzmir'in Kralı" paylaşımı dikkat çekti.

İş ilanına aldandı "İzmir'in Kralı"na kandı, hayatı kabusa döndü. İki çocuk annesi kadının başına gelenler, işsiz kalmasıyla başladı. Evine ekmek götürebilmek, çocuklarının okul masrafını ödeyebilmek için iş arama sürecine girişen kadın, sosyal medyada iş ilanı gördü.

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SOSYHAL MEDYADA DOLANDIRICILARIN AĞINA DÜŞTÜ

SOSYHAL MEDYADA DOLANDIRICILARIN AĞINA DÜŞTÜ

Sosyal medya üzerinden iş vaadi sunan bir yayına katılan 43 yaşındaki kadın, farkında olmadan dolandırıcıların ağına düştü.

Talihsiz kadın, dolandırıldığının farkında olmadan günlerce umutla işe başlayacağı güne beklerken; başına gelmeyen kalmadı.

DOSYA PARASI, VERGİ PARASI, SENDİKA PARASI...

DOSYA PARASI, VERGİ PARASI, SENDİKA PARASI...

Kendisinden dosya parası olarak önce 7 bin TL alındığını anlatan kadın; ardından vergi parası, sendika parası gibi gerekçelerle istenen paraları gönderdiğini söyledi.

NE ARAYAN OLDU NE DE SORAN!

NE ARAYAN OLDU NE DE SORAN!

Ancak paraları gönderen kadını, ne arayan ne de soran oldu. Talihsiz kadın dolandırıldığını anladığında ise iş işten geçmişti.

Kendisini İzmir'de bir derneğin başkanı olarak tanıtan kişi ve sözde asistanına ulaşan kadın, emekle biriktirdiği parasını geri almak istedi.

Anahtar Kelimeler:
İzmir dolandırıcı
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