İş ararken borçlu çıktı, "İzmir'in Kralı"na çarpıldı! "Aklıma oynandı" diye isyan etti ama herkes aynı tuzağa düşmüş: 95 bin TL, 60 bin TL...

İş ilanına aldandı "İzmir'in Kralı"na kandı, hayatı kabusa döndü. İki çocuk annesi kadının başına gelenler, işsiz kalmasıyla başladı. Evine ekmek götürebilmek, çocuklarının okul masrafını ödeyebilmek için iş arama sürecine girişen kadın, sosyal medyada iş ilanı gördü.
Sosyal medya üzerinden iş vaadi sunan bir yayına katılan 43 yaşındaki kadın, farkında olmadan dolandırıcıların ağına düştü.
Talihsiz kadın, dolandırıldığının farkında olmadan günlerce umutla işe başlayacağı güne beklerken; başına gelmeyen kalmadı.
Kendisinden dosya parası olarak önce 7 bin TL alındığını anlatan kadın; ardından vergi parası, sendika parası gibi gerekçelerle istenen paraları gönderdiğini söyledi.
Ancak paraları gönderen kadını, ne arayan ne de soran oldu. Talihsiz kadın dolandırıldığını anladığında ise iş işten geçmişti.
Kendisini İzmir'de bir derneğin başkanı olarak tanıtan kişi ve sözde asistanına ulaşan kadın, emekle biriktirdiği parasını geri almak istedi.