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İş göremezlik ödeneği nasıl alınır? İlk 9 gün maddesine dikkat...

27.07.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ve birçok kişinin mağdur olmasına sebep olan iş kazaları hakkında birçok kişinin yeterli bilgisi bulunmuyor. Birçok çalışan meslek hastalığı veya iş kazası sebebiyle ‘geçici iş göremez’ raporu alıyor. Bu kapsamda çalışanlara geçici veya sürekli iş göremezliği ödeneği, ölen sigortalının hak sahibine aylık bağlanması ve cenaze ödeneği gibi imkanlar veriliyor.

Milyonlarca çalışan, çalışma koşulları içerisinde zaman zaman iş kazaları sonucunda yaralanabiliyor yada yapılan meslek gereği kişilerde bir süre sonra meslekle ilişkili olarak bazı hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Böyle durumlarda, kişilere iş göremezlik raporu veriliyor. Geçici veya sürekli olarak verilen iş göremezlik raporu sonrasında kişiye belli miktarlarda aylık ödemeler yapılıyor.

İş göremezlik ödeneği nedir?

İş kazalarında, çalışanlar kaza sonrasında gücünü yüzde 10 veya daha fazla şekilde kaybederse bu kişilere ‘iş göremezlik ödeneği’ veriliyor.
İş yerinde geçirilen kazaların yanında, dıştan gelen bir etken olmadan meydana gelen kalp krizi, kadın çalışanın bebeğini emzirmek için eve giderken bir silahlı saldırıya uğraması gibi olaylar da iş kazası olarak sayılıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iş göremezlik geliri kapsamında, çalışanların başlarına gelen olaylara göre kimlere ödeme yapılacağı konusunda belli şartlar belirliyor.

Geçici İş Göremezlik raporu nedir?

Geçici İş Göremezlik raporu nedir?
Geçici İş Göremezlik raporu, geçici olarak çalışamama halinde kişiye verilen raporun adıdır. Çalışan bu raporlu olduğu dönemde yaşadığı gelir kaybı için geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabiliyor.
Ödenecek miktarlar SGK tarafından belirleniyor.
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sgk
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