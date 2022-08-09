İŞKUR sayı vererek tek tek açıkladı: En fazla iş ilanı bu mesleklerde…

Açık iş sayısı, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düşüşle 154 bin 619 oldu. İŞKUR'un İstatistik Bülteni'ne göre, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise açık iş sayısı yüzde 41,3 artışla 1 milyon 329 bin 398 olarak belirlendi. Açık işlerin 98,5’i özel sektörden alınırken, sektörler itibarıyla en fazla açık iş (547.088 açık iş) imalat sanayi sektöründe yer aldı. En çok açık iş “Satış Danışmanı/Uzmanı, Turizm Otelcilik Elemanı ve Konfeksiyon İşçisi” mesleklerinde belirlendi.

KADIN İSTİHDAMI YÜZDE 39,2

Aynı ayda İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalış göstererek 3 milyon 538 bin 276 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayına göre kayıtlı işsiz sayısı yüzde 18,1 arttı. Kayıtlı işsizlerin yüzde 51,0’i erkek, yüzde 49,0’u kadın, yüzde 36,1’i 15-24 yaş grubunda yer aldı. Temmuz ayında İŞKUR aracılığıyla 51 bin 202’si (yüzde 60,8) erkek, 32 bin 978’i (yüzde 39,2) kadın olmak üzere 84 bin 180 işe yerleşme gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise 823 bin 187 işe yerleştirmeye aracılık edildi.