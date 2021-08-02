İşsize çifte maaş! Çifte ödemeyle aylık 2 bin 832 ödeniyor

Türkiye'de işsiz kalan vatandaşlar, 10 aya kadar işsizlik maaşından faydalanırken, bu zaman içerisinde işbaşı eğitim programlarına katılanlar 2. bir ödemeden faydalanabiliyor.

İşsize çifte maaş!

Çifte ödemeyle aylık 2 bin 832 Türk lirası ile 4 bin 252 Türk lirası arasında gelir elde edilebiliyor.

İşsizlik maaşı en az brüt asgari ücretin yüzde 40'ı seviyesinde oluyor. Fakat bu maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemez.

Ücretten damga vergisi kesilir. Yani bu sene için işsizlere en düşük bin 420 Türk lirası, en yüksek de 2 bin 840 Türk lirası ödeniyor.

NE KADAR DEVAM EDİYOR? İşsiz kalanlar, İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılırsa 2. bir ödemeden daha faydalanabiliyor.