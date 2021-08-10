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İşte Garanti, Akbank, Halkbank, Ziraat sıfır otomobil kredisi faiz oranları ve ödeme planları!

10.08.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredisiz, sıfır otomobil almak artık pek çok kişi için hayal. Bu nedenle yeni bir araç almak isteyenler, genellikle bankaların yolunu tutuyor. Haberimizde sizler için bankaların sıfır araçlara uyguladığı kredi faiz oranlarını bir araya getirdik.

Otomobilini, sıfır bir araçla yenilemek isteyenler veya ilk kez bir araba sahibi olacaklar için Garanti, Akbank, Halkbank, Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası’nın araç kredisi faiz oranları ve ödeme planlarını araştırdık. Hazırlamış olduğumuz listeden siz de uygun gördüğünüz bankadan kredi çekerek hayalinizdeki otomobile kavuşabilirsiniz.

SIFIR ARAÇLARIN KREDİ FAİZ ORANLARI

Otomobil alırken krediye başvurmak isteyenler için hem faiz oranlarını hem de ödeme planlarını araştırdık. Pek çok banka sıfır araca kredi veriyor. Garanti, Akbank, Halkbank, Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası’nın kredi faiz oranları ile ödeme planlarını haberimizden bulabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI ARAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

ZİRAAT BANKASI ARAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
İster 0 km ister ikinci el olsun, Ziraat Bankası’ndan taşıt kredisi çekebilirsiniz. Ödemelerde 48 aya kadar vade seçeneği sunuluyor. Örneğin 50 bin TL’lik bir taşıt kredisini Ziraat Bankası’ndan çektiğiniz taktirde, 48 aya %1,61 oranında faiz uygulanıyor. Buna göre 48 ay boyunca ödeyeceğiniz aylık taksit tutarınız 1607 lira 62 kuruş.

HALKBANKASI ARAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

HALKBANKASI ARAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
Halkbankası araç kredi faiz oranına bakıldığında 0 KM araç için 48 aya %1,48 faiz oranı uygulanıyor. Bu da 50 bin TL’lik bir kredi çektiğinizde aylık ödemeniz gereken tutar 1595 lira 79 kuruş.

GARANTİ BANKASI ARAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

GARANTİ BANKASI ARAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
Garanti Bankası’ndan 50 bin TL’lik taşıt kredisi çektiğinizde faiz oranı %1,72’dir. 48 y boyunca aylık olarak ödeyeceğiniz rakam ise 1651 lira 39 kuruş.

AKBANK ARAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

AKBANK ARAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
Bir diğer özel banka olan Akbank’tan 50 bin TL’lik araç kredisi çektiğinizde %1,55 oranında faiz uygulanıyor. Aylık ödemeniz gereken tutar ise 1584 TL.
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Anahtar Kelimeler:
Akbank Garanti BBVA Ziraat Bankası
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