FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta? EYT ve sözleşmeliye kadro için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta? EYT ve sözleşmeliye kadro için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

28.11.2022 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. EYT ve sözleşmeliye kadro gibi milyonların merakla beklediği birçok konu Beştepe'de gerçekleştirilecek olan kritik toplantıda ele alınacak. Çoğunlukla 15 günde bir gerçekleştirilen kritik toplantının tarihi Bakan Bilgin açıklamıştı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta? EYT ve sözleşmeliye kadro için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamada...

Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası Sözleşmeliye kadro ile EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) gibi pek çok konuda açıklamada bulunacak. Birçok kişi internette "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Kabine toplantısının saati...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı bugün (28 Kasım Pazartesi) Beştepe'de gerçekeleştirilecek. Kabine toplantısının saati 15:00'de başlayacağı öngörülüyor.

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR

Kabine toplantısında masaya gelecek en önemli konulardan biri sözleşmeli personele kadro beklentisi olacak.

SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİ

SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİ

Sözleşmeliye kadro hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak."

Öte yandan Bakan Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" şeklinde konuşmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunda sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
EYT kabine toplantısı ne zaman kabine toplantısı saat kaçta sözleşmeliye kadro

En Çok Okunan Haberler

''Adama bıçağı sapladı!'' Gerginlik stadyum dışına sıçradı...

''Adama bıçağı sapladı!'' Gerginlik stadyum dışına sıçradı...

Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik"

Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik"

Bakanlık 42 bin 500 personel ve işçi alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakanlık 42 bin 500 personel ve işçi alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

‘iPhone turizmi’ başladı! Oraya akın ettiler: 15 bin lira daha ucuz…

‘iPhone turizmi’ başladı! Oraya akın ettiler: 15 bin lira daha ucuz…

Bu ilçede 1 Aralık'tan itibaren ekmek 2,5 TL

Bu ilçede 1 Aralık'tan itibaren ekmek 2,5 TL

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.