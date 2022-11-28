Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta? EYT ve sözleşmeliye kadro için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası Sözleşmeliye kadro ile EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) gibi pek çok konuda açıklamada bulunacak. Birçok kişi internette "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Kabine toplantısının saati...