Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta? EYT ve sözleşmeliye kadro için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası Sözleşmeliye kadro ile EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) gibi pek çok konuda açıklamada bulunacak. Birçok kişi internette "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Kabine toplantısının saati...
Kabine toplantısı bugün (28 Kasım Pazartesi) Beştepe'de gerçekeleştirilecek. Kabine toplantısının saati 15:00'de başlayacağı öngörülüyor.
Kabine toplantısında masaya gelecek en önemli konulardan biri sözleşmeli personele kadro beklentisi olacak.
Sözleşmeliye kadro hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak."
Öte yandan Bakan Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" şeklinde konuşmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunda sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını söylemişti.