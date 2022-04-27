Kazanç haftası geldi: Asgari ücretliye, emekliye, kamu çalışanına, işsizlere ödemeler başladı... Toplam 8 bin 672 lira yatırılacak

Milyonlarca SGK’lı çalışan ve memur ile emekliler için kazanç haftası geldi. Bu hafta yaklaşık 13 milyon emekli ve işçiye ikramiye ödenecek. Ayrıca memur emeklileri de maaşlarını erken alacak. İşsizlik ödenekleri de bu hafta hesaplara yatırılacak. Emekli ikramiyelerinin yanı sıra bu hafta yaklaşık 700 bin kamu işçisi için de ikramiye yani ilave tediye haftası olacak.

BAYRAM ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ BUGÜN HESAPLARA YATIYOR 2018 yılında başlayan emeklilere bayram ikramiyesi bu sene de devam ediyor. 12 milyon emekliyi kapsayan karar ile bayramlarda emekliler, dul ve yetim aylığı alanlara 1100 lira ikramiye yatırılacak. İşçi statüsündeki emekliler ikramiyelerini bugün ve yarın. Bağ-Kurlu emeklilerin ikramiyeleri 29 ve memur emeklilerinin ise 29 Nisan’da hesaplarına yatırılacak.

İŞSİZLİK MAAŞLARI DA ERKEN ÖDENECEK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı Nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.

13 GÜNLÜK TEDİYE Bu hafta yaklaşık 700 bin kamu işçisi için de ikramiye yani ilave tediye haftası olacak. Her yıl 4 taksit halinde yapılan ödemeden yaklaşık 1 milyon işçi yararlanıyor. Bu yıl ilk taksitin ödemesi 28 Ocak’ta yapılmıştı. İkramiyenin diğer taksiti ise 29 Nisan’da (cuma) hesaba geçecek. Maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışan işçilere ise ödemeler tek seferde 23 Aralık’ta yapılacak.

TOPLAM 8 BİN 672 LİRA En düşük ikramiye, asgari ücretten yapılan hesapla 2 bin 168 lira olacak. Bu hesap 13 güne göre yapılıyor. Böylece bu yıl kamu işçilerinin eline en az toplam 8 bin 672 lira geçmiş olacak. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor.