'Kesin konuşuyorum, asgari ücret bu rakamı geçmeyecek' Hem emeklileri hem de asgari ücretlileri kara kara düşündürecek açıklama: Maksimum bu oranı görecek

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru ise "2025 asgari ücreti ne kadar olacak?". TGRT Haber'e konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, hem emeklileri üzecek haberi verdi hem de asgari ücret zammı için net konuştu. Özellikle memur emeklilerinin enflasyonun altında ezildiğini söyleyen Karakaş, yılbaşında da benzer bir sahnenin gerçekleşeceğini açıkladı.