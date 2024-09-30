'Kesin konuşuyorum, asgari ücret bu rakamı geçmeyecek' Hem emeklileri hem de asgari ücretlileri kara kara düşündürecek açıklama: Maksimum bu oranı görecek

Asgari ücret 7'den 70'e herkesi etkileyen bir veri haline geldi. Hizmet sektöründeki fiyatlar, gıda fiyatları, özel sektör maaşları artık neredeyse asgari ücrete bağlı. Hal böyle olunca yeni belirlenecek asgari ücret de milyonlar tarafından takip ediliyor. Temmuz ayında ara zam bekleyen işçiler hayal kırıklığına uğrayarak gözlerini ocak ayına çevirmek zorunda kalmıştı. Yeni yılın ilk gününden önce açıklanması beklenen asgari ücrette birçok çalışanın ne kadar zam alacağını etkileyecek.
Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru ise "2025 asgari ücreti ne kadar olacak?". TGRT Haber'e konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, hem emeklileri üzecek haberi verdi hem de asgari ücret zammı için net konuştu. Özellikle memur emeklilerinin enflasyonun altında ezildiğini söyleyen Karakaş, yılbaşında da benzer bir sahnenin gerçekleşeceğini açıkladı.
Milyonlarca memur emeklisi ise SGK-BAĞKUR emeklisinin alacağı zamma ilişkin Karakaş şunları söyledi:
Yüksek ihtimalle memur emeklileri yüzde 10'u geçmeyecek bir zam alacaklar. SSK ve BAĞKUR emeklileri ise yüzde 15'i geçmez bir zam alır. Maksimum bu oranları görecek.
Emeklilerin taban maaşı ise maksimum 15 bin lirayı görür. Maliye politikalarını okuyoruz, ekonomi yönetiminin sıkı duruşunu görüyoruz. Enflasyonla mücadele 2025'te olacağı için 15 bini geçmeyecek.
Asgari ücret temmuzda artırılmadı. İşverenin ne diyeceği de önemli, işverenin 500 dolar sınırı var. Asgari ücret 22.500 lirayı geçmeyecek, kesin konuşuyorum. 20 bin ile 22.500 arası bir rakamdan bahsediyorum.