FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kilosu 100 lira olunca... Yaban mersinine bomba sesli koruma!

Kilosu 100 lira olunca... Yaban mersinine bomba sesli koruma!

09.07.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çiftçiler hasadına başladıkları yaban mersini meyvesinin kilosu 100 lira olunca meyvelerini kuş ve yabani hayvanlardan korumak için özel sistem geliştirdi. Bomba sesi ve kuş sesi ile bahçesine düzenek kuran yaban mersini üreticisi, fiyatlardan ve talepten memnun olduğunu belirtti.

Şeker ve göz hastalarına iyi geldiği bilinen yaban mersini meyvesinin hasadına başlandı. Türkiye'de yeni ekilmeye başlanan ve üretimin talebi karşılayamadığı meyvenin kilosu bu yıl dalında 100 liradan satılıyor. 1 dönüm alandan 1 ton meyve alan üreticiler, hasattan hatırı sayılır gelir elde ediyor. Meyve, dağlık alanda yetiştiği için yaban hayvanları ve kuşlar yaban mersinlerini yiyor. Üreticiler de kilosu 100 lira olan meyveyi "hayvanlar yemesin, emekleri ziyan olmasın" diye kurdukları düzeneklerle koruyor.

AW665295_01

Orhaneli ilçesi Göynükbelen köyünde üretim yapan Kazım Çerkes, bahçesine bomba sesi ve yırtıcı kuş sesi çıkaran düzenek kurdu. Çerkes'in yetiştirdiği yaban mersini meyveleri Türkiye'nin çok sayıda ilinden şeker ve göz rahatsızlığı çekenler tarafından tercih ediliyor. Ürünlerini hasat etmeye başlayan üretici, fiyattan ve ürünlerine olan talepten oldukça memnun.

AW665295_02

ÜRETİM AZ, TALEP ÇOK, FİYAT PAHALI

Güney Marmara bölgesinde yaban mersini diken ilk üreticilerden olduğunu ifade eden Kazım Çerkes, "Bu meyvenin fidelerini bize 2012 yılında hibe olarak verdiler. Biz de bahçemize ektik. Önceleri bu meyvenin ne olduğunu bilmediğimiz için çok iyi bakmadık. Değerli bir ürün olduğunu öğrenip ekonomik gelirinin çok olduğunu görünce iyi bakmaya başladık. Özellikle şeker hastaları ve göz rahatsızlığı olanlar bu meyveyi tercih ediyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelip alıyor. Kurduğumuz kooperatifle bu ürünü Türkiye'nin her noktasına gönderiyoruz. Üretimi az, talebi çok olduğu için güzel para yapıyor. Bu yıl kilosunu 100 liradan satıyoruz. Bir dönüm bahçeden 1 ton ürün aldığımız oluyor" dedi.

Yaban mersini ekti, dönümünden 100 bin lira kazanıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine zam geldi! Savcı Sayan video paylaşıp isyan etti: Hesabı sorulmalı

Motorine zam geldi! Savcı Sayan video paylaşıp isyan etti: Hesabı sorulmalı

EYT için flaş hamle! Takvim belli oldu…

EYT için flaş hamle! Takvim belli oldu…

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Akaryakıtta önce indirim sonra zam!

Akaryakıtta önce indirim sonra zam!

Petrol fiyatları istikrar kazandığında, altın…

Petrol fiyatları istikrar kazandığında, altın…

Akaryakıtta indirim kısa sürdü!

Akaryakıtta indirim kısa sürdü!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Köpek gibi davranarak dört ayağının üzerinde yürüyor

Köpek gibi davranarak dört ayağının üzerinde yürüyor

Dondurmayı bırakın bileklerinizi yalayın!

Dondurmayı bırakın bileklerinizi yalayın!

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Her dört kişiden birinde var! Erkekler büyük risk altında

Her dört kişiden birinde var! Erkekler büyük risk altında

Güneşin tadını çıkarttı! Tatil pozuna beğeni yağdı

Güneşin tadını çıkarttı! Tatil pozuna beğeni yağdı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.