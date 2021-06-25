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Kısa çalışma ödeneği alıp tam çalışan işçi istifa ederse tazminat alır mı?

25.06.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pek çok kişiyi hem maddi hem de manevi anlamda etkiledi. Bu dönemde pek çok işyeri kısa çalışma ödeneğine başvurdu. İşçiler ise kısa çalışma ödeneği alıp tam çalıştırıldığı için istifa etmesi durumunda tazminat alıp alamayacağını merak ediyor.

2020 yılı mart ayından beri koronavirüs ile mücadele ediyoruz. Bu mücadele sağlıkla olduğu kadar ekonomik olarak da hemen herkesi etkiledi. Pandemiden dolayı pek çok işyeri, işçiye sormaksızın kısa çalışma ödeneğine geçti. Kısa çalışma ödeneği adından da anlaşılacağı gibi tam mesai olmaması demektir. Ancak pek çok işyerinde işçilere kısa çalışma ödeneği ödendiği halde tam çalıştırıldığı ortaya çıktı. Buna göre işçiler bu durumdan ötürü tazminat alıp alamayacağını öğrenmek istiyor. Detaylar haberimizde…

Kısa çalışma ödeneği alan işçi istifa ederse tazminat alabilir mi?

Pek çok işyeri kısa çalışma ödeneğine geçerken, işçiler için daha büyük geçim sıkıntıları başladı. İşçilerin şikayetlerine göre kısa çalışma ödeneği alındığı halde tam gün çalıştırıldıklarını ancak tam para alamadıklarını belirttiler.
Bu yüzden de işlerinden istifa ederek tazminat almak istiyorlar. Bu talep kanunlar çerçevesinde yer alıyor.

İş kanununun 24. Maddesinin 3. Bendine göre:

İş kanununun 24. Maddesinin 3. Bendine göre:
III. Zorlayıcı sebepler: İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.
Görülebileceği gibi işçiye haklı nedenle fesih hakkı sağlayan haller arasında işyerinde işin 1 haftadan fazla durması gibi bir neden var.
Yasa koyucu bu madde ile emeğinin karşılığı olan ücret gelirinden başka bir geliri olmayan işçiye, işyerinde çeşitli nedenlerle işin 1 haftadan fazla durması ve artık ücret geliri elde edememesi koşulunda kıdeminin ödenmesi ve gidip başka yerlerde iş araması olanağı sağlamıştır.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kısa Çalışma Ödeneği
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