Koronavirüs salgını döneminde işvereni ve işçiyi, salgının olumsuz ekonomik etkilerinden korumak amacıyla kısa çalışma ödeneği hayata geçirilmişti. Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran itibariyle biteceği açıklanmıştı. İşverenler ve çalışanlar "Kısa çalışma ödeneği bitti mi?" , "Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

1 Temmuz itibariyle yasaklar kalktı ve normalleşme dönemine geçildi. Koronavirüs döneminde kapanmak zorunda kalan tüm işletmelerin (nargile kafeler hariç) faaliyetine devam edeceği bilgisi aktarıldı. Sokağa çıkma yasakları temmuz ayında uygulanmayacak.

Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran 2021 itibariyle sona erdi. Kısa çalışma ödeneği ile birlikte, koronavirüs döneminde istihdamın zarar görmesinin önüne geçmek amaçlı uygulanmaya koyulan nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı da sona erdi.

Kısa çalışma ödeneği hem işveren hem de çalışana destek amaçlı veriliyordu. 2020 Mart ayından beri uygulanıyordu ve 3 milyondan fazla çalışan bu ödenekten faydalanıyordu.

İş dünyası ve sendikalar kısa çalışma ödeneğinin uzamasına ilişkin taleplerini dile getiriyor. Bu saatten sonra gözler, konuya ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalarda olacak.