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Kısa çalışma ödeneği uzar mı? Yıl sonuna kadar 'devam etsin' talebi...

25.06.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgın döneminde hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği, binlerce çalışan ve iş verene can suyu oldu. Salgın döneminde faaliyetlerini eskisi gibi yerine getiremeyen işletmelerdeki çalışanlara ödenen kısa çalışma ödeneği, bu ay sonu itibarıyla sona erecek. Öte yandan TİSK Başkanı'ndan yıl sonuna kadar devam etmesi için talep geldi.

Bu dönemlerde işverenlerin kısa çalışma ödeneği ile rahatladığını söyleyerek devlete teşekkürlerini ileten Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, uygulamanın yıl sonuna kadar devam etmesini talep etti. Akkol, işçiyi, işi ve işvereni korumak için başlatılan kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılmasının, üretime ve istihdama katkı sağlayacağını savundu.

'Kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi

Dünyanı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği uygulamasının sene sonuna kadar devam ettirilmesi talep edildi.
Salgın boyunca işi, işçiyi ve işvereni korumak için şartlar esnetilerek 2020 yılının mart ayından itibaren uygulamaya konan kısa çalışma ödeneğinde süre 30 Haziran’da bitecek.
Ekonomide pandemi nedeniyle olumsuzlukların devam ettiğini iddia eden işverenler, kısa çalışma ödeneğinin 2021’in sonuna dek sürmesini istiyor.
Salgının ilk gününden itibaren ilk başta çalışanların sağlığını korumayı, arkasından ise istihdam ve istikrarı devam ettirebilmeyi amaçladıklarını ifade eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, sosyal diyalog ve ortak akılla tüm kesimlere fayda sağlayacak çözümleri kısa süre içerisinde üreterek hayata geçirmek adına yoğun çaba harcadıklarını belirtti.
Devletin de pandeminin olumsuz etkilerini en aza indirmek adına birçok alanda destek, yardım ve uygulamaları hayata geçirdiğine dikkati çeken Akkol, Kovid-19 salgınının başından itibaren verilen tüm destekler için yetkililere teşekkürlerini iletti.
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Anahtar Kelimeler:
Kısa Çalışma Ödeneği
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