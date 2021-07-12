Koronavirüsten olumsuz etkilenen birçok çalışan ücretsiz izne gönderildi veya işsiz kaldı. Bu vatandaşlara uzun süredir kısa çalışma ödeneği sağlanıyor. Kısa çalışma ödeneğinin sona ereceği tarih olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Haziran 2021'i işaret etmişti. Peki Kısa çalışma ödeneği uzatılır mı? Kısa çalışma ödeneği bitti mi? İşte ayrıntılar...

Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?

Kısa çalışma ödeneği 2020 Mart ayından itibaren, koronavirüsten olumsuz etkilenen işveren ve çalışanlarına sağlandı. Destek amaçlı sağlanan bu ödemeden 2020 Mart'tan bu zamana kadar 3 milyondan fazla çalışan faydalandı.

Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran 2021 itibariyle sona erdi. Kısa çalışma ödeneğinin yanı sıra, pandemi döneminde verilmeye başlanan birçok destek ödemeleri de 30 Haziran'da bitti.

30 Haziran itibariyle işverenlere ve çalışanlara sağlanan destekler son buldu. Kısa çalışma ödeneği uygulaması 26 Mart 2020'de başlamış ve 31 Mart 2021'de sona ermişti.

Pandemi sürecinde iş alanındaki sorunlar devam ettiği için söz konusu ödemenin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına karar verildiği bildirilmişti.