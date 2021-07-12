FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kısa çalışma ödeneği uzatılır mı? Kısa çalışma ödeneği bitti mi?

Kısa çalışma ödeneği uzatılır mı? Kısa çalışma ödeneği bitti mi?

12.07.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün ortaya çıkmasıyla birçok iş yeri ve çalışanları zarara uğradı. Kısa çalışma ödeneği, pandemi sürecinde iş yerinden ayrılmak zorunda olan veya ücretsiz izne gönderilen çalışanları korumak için ödenmeye başlamıştı. Peki Kısa çalışma ödeneği uzatılır mı? Kısa çalışma ödeneği bitti mi? İşte ayrıntılar...

Koronavirüsten olumsuz etkilenen birçok çalışan ücretsiz izne gönderildi veya işsiz kaldı. Bu vatandaşlara uzun süredir kısa çalışma ödeneği sağlanıyor. Kısa çalışma ödeneğinin sona ereceği tarih olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Haziran 2021'i işaret etmişti. Peki Kısa çalışma ödeneği uzatılır mı? Kısa çalışma ödeneği bitti mi? İşte ayrıntılar...

Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?

Kısa çalışma ödeneği 2020 Mart ayından itibaren, koronavirüsten olumsuz etkilenen işveren ve çalışanlarına sağlandı. Destek amaçlı sağlanan bu ödemeden 2020 Mart'tan bu zamana kadar 3 milyondan fazla çalışan faydalandı.
Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran 2021 itibariyle sona erdi. Kısa çalışma ödeneğinin yanı sıra, pandemi döneminde verilmeye başlanan birçok destek ödemeleri de 30 Haziran'da bitti.
30 Haziran itibariyle işverenlere ve çalışanlara sağlanan destekler son buldu. Kısa çalışma ödeneği uygulaması 26 Mart 2020'de başlamış ve 31 Mart 2021'de sona ermişti.
Pandemi sürecinde iş alanındaki sorunlar devam ettiği için söz konusu ödemenin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına karar verildiği bildirilmişti.
Kısa çalışma ödeneğinin uzatılacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. 30 Haziran'da sona eren kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağı ilgili makamlardan gelen açıklamalar sonucu belli olacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kısa Çalışma Ödeneği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

İlk altı ayda üretim yüzde 23 arttı

İlk altı ayda üretim yüzde 23 arttı

Simite zam geldi

Simite zam geldi

Tren seferleri bugün yeniden başlıyor

Tren seferleri bugün yeniden başlıyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam müjdesi!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam müjdesi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

500 TL bayram harçlığı verilecek mi? İşte cevabı!

500 TL bayram harçlığı verilecek mi? İşte cevabı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kamu işçilerine zam teklifi

Kamu işçilerine zam teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

BDDK'dan kredi kolaylığı! Yürürlüğe girdi

BDDK'dan kredi kolaylığı! Yürürlüğe girdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.