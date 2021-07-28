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Kızılbük GYO halka arz: Kızılbük GYO’da talep toplama tarihleri belli oldu!

28.07.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinpaş GYO’nun bağlı ortaklarından olan Kızılbük GYO, halka arz ediliyor. Turizm sektöründe faaliyet gösterecek olan Kızılbük GYO’nun talep toplama tarihleri de belli oldu. 60 milyon nominal değerli, ek satış olması halinde ise 12 milyon nominal değerli paylar halka arz edilecek. Kızılbük GYO’nun yüzde 25‘i halka arz olurken, ek satış olması durumunda pay yüzde 30’a çıkacak.

Kızılbük GYO dün akşam KAP’a gönderilen halka ar izahnamesine göre, toplamda 240 milyon TL’lik sermayesini halka arz ediyor. Kızılbük GYO’nun yüzde 25’i halka açılırken, ek satış olması durumunda yüzde 30’u halka açılacak. Kızılbük GYO’nun halka arz fiyatı ise 15.8 TL olarak belirlendi.

Kızılbük talep toplama tarihleri

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin bağlı ortaklığı Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı için kesin talepler 4 - 6 Ağustos tarihlerinde toplanacak.
SPK'nın onay verdiği izahnameye göre Sinpaş GYO, Kızılbük GYO'nun 240 milyon TL'lik ödenmiş sermayesinde sahip olduğu hisselerin 60 milyon TL nominal değerli kısmını oluşturan 60 milyon adet B grubu payları halka arz edecek.
Satışa sunulan pay miktarının iki katı veya daha fazla talep gelmesi halinde Sinpaş, sahip olduğu 12 milyon TL nominal değerli 12 milyon adet B grubu payın ek satışını gerçekleştirilebilecek.

Kızılbük halka arz fiyatı ne kadar?

Kızılbük halka arz fiyatı ne kadar?
Kızılbük GYO hisselerinin halka arz fiyatı 15,80 TL olarak belirlendi. Halka arzın tamamı mevcut ortakların sahip olduğu payların bir kısmının satışı yoluyla gerçekleşecek.

1 milyar TL gelir bekleniyor

1 milyar TL gelir bekleniyor
İzahnamede yer alan bilgilere göre, halka arz eden pay sahibi halka arzdan ek satış hariç toplam 948 milyon TL, ek satış olması halinde ise 1.14 milyar TL gelir elde edecek.
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