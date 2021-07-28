Kızılbük GYO halka arz: Kızılbük GYO’da talep toplama tarihleri belli oldu!

Kızılbük GYO dün akşam KAP’a gönderilen halka ar izahnamesine göre, toplamda 240 milyon TL’lik sermayesini halka arz ediyor. Kızılbük GYO’nun yüzde 25’i halka açılırken, ek satış olması durumunda yüzde 30’u halka açılacak. Kızılbük GYO’nun halka arz fiyatı ise 15.8 TL olarak belirlendi.

Kızılbük talep toplama tarihleri

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin bağlı ortaklığı Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı için kesin talepler 4 - 6 Ağustos tarihlerinde toplanacak.

SPK'nın onay verdiği izahnameye göre Sinpaş GYO, Kızılbük GYO'nun 240 milyon TL'lik ödenmiş sermayesinde sahip olduğu hisselerin 60 milyon TL nominal değerli kısmını oluşturan 60 milyon adet B grubu payları halka arz edecek.

Satışa sunulan pay miktarının iki katı veya daha fazla talep gelmesi halinde Sinpaş, sahip olduğu 12 milyon TL nominal değerli 12 milyon adet B grubu payın ek satışını gerçekleştirilebilecek.

Kızılbük halka arz fiyatı ne kadar? Kızılbük GYO hisselerinin halka arz fiyatı 15,80 TL olarak belirlendi. Halka arzın tamamı mevcut ortakların sahip olduğu payların bir kısmının satışı yoluyla gerçekleşecek.